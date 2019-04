Šok, změna trenéra a jdeme vyhrát, říká dočasný kouč Sparty

Osmačtyřicetiletý bývalý reprezentant nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného.

„Zodpovědnost jsem cítil, už když jsem nastoupil jako asistent,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi. „A teď to cítím ještě víc, zodpovídám za největší klub v Česku.“

Ve Spartě strávil dlouhá a úspěšná léta jako hráč, v roce 1996 se stal vicemistrem Evropy.

Jako trenér léta vedl sparťanskou juniorku. V lednu se stal Ščasného asistentem a po jeho odvolání povýšil. V sobotu ho čeká ostrá premiéra v Opavě.

„Samozřejmě, že poslední dva výsledky a ani výkony nebyly takové, jaké bychom si přáli. V Opavě chceme uspět a zlepšit hru.“

Sparta prožila hororové dny, v neděli padla doma s předposlední Karvinou (1:3), ve středu v semifinále poháru dostala tři góly i na Slavii.

„Nevyrovnali jsme se s prvním gólem, který jsme dostali. Na rozdíl od předchozích zápasů, kdy jsme to dokázali otočit, jsme se už nedokázali zvednout,“ poznamenal Horňák.

„Nezvládli jsme to psychicky, protože nejsme dost odolní. Máme šestnáctileté, devatenáctileté a jednadvacetileté kluky, kteří ještě mentálně nedorostli do takových kvalit, aby dokázali těžké zápasy otáčet opakovaně.“

Podle Horňáka je dobře, že Spartu nejbližší zápas čeká už v sobotu. „Pro nás hraje čas. Kdyby se hrál týdenní cyklus, tak se v tom budou kluci patlat a přemýšlet o tom, takhle to nejde. Šok. Výměna trenéra a jdeme do dalšího zápasu, kde chceme vyhrát.“

Poslední výsledky Sparty podle Horňáka rozhodně neodpovídají kvalitě hráčů.

„Určitě jsme velice kvalitní tým, jen jsme nezvládli pár zápasů. To se musí změnit. Dalším zápasem začíná nadstavba a to budou nejtěžší zápasy v sezoně. Do té doby se musíme připravit tak, abychom uhájili třetí místo,“ zdůraznil.