Ščasného éry ve Spartě. Čtvrtfinále v Evropě, tituly i vyhazovy po derby

Ščasný, kterého vedení ve čtvrtek dopoledne kvůli znepokojivým výkonům a výsledkům odvolalo, strávil ve Spartě v trenérských a manažerských rolích během tří různých ér dohromady šest a půl roku.

Jaké byly?

1. éra Zlatá devadesátá

Na začátku devadesátých let zahájil bývalý obránce Dukly, Sparty či Bohemians trenérskou kariéru.

Roudnice nad Labem, Blšany, Ústí...a v září 1996 nastoupil na Spartu jako asistent Jozefa Chovance. Toho si pak tehdejší předseda svazu František Chvalovský vybral k reprezentaci a Ščasný převzal áčko.

Začal v lednu 1998 a hned slavil mistrovský titul. V následujícím ročníku Sparta brzy vypadla z evropských pohárů, ale ligové prvenství s pětibodovým náskokem na Teplice obhájila. Ščasný, který během druhé sezony zapracoval do áčka talentovaného Tomáše Rosického, musel nicméně v létě skončit (stejně jako sportovní manažer Ivan Horník), ač měl kontrakt ještě na rok.

Proč? Kvůli změně ve vlastnické struktuře. Klub od košických železářů koupilo vydavatelství Vltava-Labe-Press v čele se svým tehdejším generálním ředitelem Vlastimilem Košťálem. A ten si vybral k mužstvu své lidi.

„Hodně mě to mrzelo asi tak dva roky. A v té době jsem možná něco nepěkného na adresu Sparty vypustil. Ale to je dávno pryč,“ vyprávěl Ščasný před patnácti lety.

Po konci na Letné zamířil za Horníkem do Viktorie Žižkov, kterou úspěšně trénoval tři roky, v sezoně 2001/02 s ní do posledního kola hrál o titul. Nakonec ji dovedl k třetímu místu a odešel do Řecka.

2. éra To koukáš, Evropo!

Kréta, Panathinaikos, Most, Boleslav, zase Žižkov, maďarský Debrecín, Teplice. Tyto týmy Ščasný vedl, než se v dubnu 2015 opět objevil ve Spartě.

Po pohárovém vyřazení od Jablonce vedení odvolalo Vítězslava Lavičku, mimochodem dodnes posledního kouče, který nejúspěšnější mužstvo tuzemské historie dovedl k titulu.

Sparta pod Ščasným dvakrát skončila druhá za Plzní, předvedla se ale hlavně v Evropské lize, kde zazářila.

Postoupila ze skupiny společně se Schalke 04, přes ruský Krasnodar a Lazio Řím se probila do čtvrtfinále. Svedla skvostné bitvy se španělským Villarrealem, v domácí odvetě sice podlehla 2:4, ale fanoušci fotbalistům po utkání dlouho tleskali.

„Rozloučili jsme se důstojně. Získali jsme ohromné zkušenosti, chování fanoušků beru jako poděkování,“ říkal Ščasný v dubnu 2016.

Doufal, že Sparta v příštích ročnících zabojuje o další úspěchy v Evropě, že se mužstvo vhodně doplní a bude silnější. Věřil, že v téže sezoně ještě zkomplikuje Plzni tažení za titulem. Jenže s ní deset dní po vyřazení od Villarrealu padla 0:3 a bylo hotovo.

O několik měsíců později Ščasný ve Spartě skončil, týmu se nepovedl start sezony. Ztratil devět bodů v osmi kolech, nezvládl úvodní duel Evropské ligy na hřišti Southamptonu a prohrál v derby se Slavií, což už trenér neustál.

3. éra Dočasně, pak naplno. A na houpačce

Netrvalo dlouho a spojení Ščasný - Sparta se zase obnovilo. Byť zprvu v odlišné podobě. Po hrůzném podzimu 2017, pod který byl podepsaný italský elegán Andrea Stramaccioni, přišel Ščasný na pozici sportovního ředitele.

Stramaccioniho vedení podrželo, po tragickém vstupu do jara ho nicméně odvolalo a mnohé už tehdy napadlo: neusedne na uvolněné místo právě Ščasný? Ten tuto variantu odmítal. „Jasně jsem to deklaroval při nástupu do funkce a nic se nezměnilo,“ říkal, když Sparta oznamovala jméno nástupce kritizovaného Itala.

Mužstvo převzal Pavel Hapal, ale vydržel u něj pouhých pět měsíců. A Ščasný se skutečně na lavičku vrátil, byť nejprve dočasně. „Nechtěl jsem tým z pozice kouče převzít ani po odvolání Stramaccioniho. Jde o řešení skutečně jen na nezbytně nutnou dobu,“ tvrdil.

Chvíli zastával dvě funkce, Sparta v něj nakonec vložila důvěru a z provizorního trenéra se stal kouč na plný úvazek. Funkci sportovního ředitele od ledna 2019 převzal Tomáš Rosický a věřil Ščasnému, že na jaře napraví zpackaný závěr podzimu.

Chvíli to vypadalo jako správná volba. Vrátil se Bořek Dočkal, tým na jaře vyhrál prvních šest zápasů včetně demolice mistrovské Plzně (4:0). Jenže pak znovu přišel výkonnostní i výsledkový výkyv. Porážka v Mladé Boleslavi, domácí výbuch s Karvinou a ve středu večer vyřazení z poháru - Sparta v Edenu po jednostranném průběhu padla 0:3.

Ščasný tak znovu skončil po prohraném derby se Slavií.