Pět let a zase nic. Sparťanské čekání na trofej se protáhne o další rok

Sparťanským fanouškům to musí připadat skoro jako věky, kdy klub naposled triumfoval.

Na jaře 2014 vyhrál všechno, co mohl. Už tři kola před koncem si zajistil ligový titul.

Následně ve finále poháru v polovině května porazil Plzeň po penaltovém rozstřelu a o dva měsíce později těsně před startem nového ročníku stejného soupeře smetl v Superpoháru 3:0.

Od té doby nic. Jen dvě druhá místa v lize, jedno třetí a páté. V poháru Sparta došla nejdál do semifinále, v předchozích dvou ročnících nepřešla ani osmifinále.

Sparta v poháru a v lize v posledních letech 2013/2014: mistr ligy, vítěz poháru a Superpoháru 2014/2015: 2. místo v lize, čtvrtfinále poháru 2015/2016: 2. místo v lize, semifinále poháru, čtvrtfinále Evropské ligy 2016/2017: 3. místo v lize, osmifinále poháru, 1. kolo play off Evropské ligy 2017/2018: 5. místo v lize, osmifinále poháru 2018/2019: semifinále poháru, v lize je Sparta třetí s velkou ztrátou, zbývá šest kol

Její současní největší rivalové jsou na tom líp. Plzeň má od roku 2015 tři ligové tituly a jeden Superpohár. Slavia vyhrála ligu 2017 a loni triumfovala v poháru. Letos má našlápnuto k dalšímu ligovému titulu a jako sparťanský přemožitel v Mol Cupu má na dosah obhajobu.

Sparta v lize šest kol před koncem ztrácí na Slavii patnáct bodů, na Plzeň jedenáct. Reálně hraje jen o to, aby udržela třetí příčku.

„Vyhrát pohár byl náš vnitřní cíl, ale porážkou na Slavii jsme si to zavřeli. Štve mě to, ale nic s tím nenadělám. Je to pryč,“ řekl sparťanský kouč Zdeněk Ščasný.

Největší, nejslavnější a nejúspěšnější klub v domácí historii od roku 2014 nejenže nevyhrál nic, ale k žádné trofeji se ani nepřiblížil.

V lize nehraje o titul už poslední tři sezony, to v minulé i letošní sezoně bylo takřka jasné už po podzimu.

V domácím poháru přečkal zimu po dvou letech. Předloni za éry trenéra Andrey Stramaccioniho sparťané vypadli v osmifinále, doma podlehli Baník Ostrava po penaltovém rozstřelu.

Na podzim 2016 pod trenérem Davidem Holoubkem rovněž v osmifinále prohráli ve Zlíně 1:3 po prodloužení.

V ročníku 2015/2016 se Sparta parádně představila v Evropě, po postupu ze skupiny Evropské ligy postupně vyřadila Krasnodar a Lazio Řím, až ve čtvrtfinále ji v krásných zápasech zastavil Villarreal.

Na jízdu Evropou však doplatila v domácích soutěžích. Unavená, vyčerpaná a decimovaná zdravotními problémy hráčů v rozhodujících zápasech ligy ztratila kontakt s Plzní a v poháru nestačila na Jablonec. Semifinálovou odvetu dokonce odehráli dorostenci (1:2).

O rok dřív, čili po výjimečném jaru 2014, v lize sparťané marně naháněli Plzeň a v poháru je zastavil Jablonec ve čtvrtfinále po výsledcích 2:1 a 0:2.

V současném ročníku reálné šance na ligový titul Sparta ztratila v závěru podzimu, z posledních čtyř kol získala jen dva body a soupeři jí výrazně utekli.

A o pohárový konec ji ve středu večer připravila Slavia.

„Je to problém. Řekli jsme si, že pohár prostě vyhrajeme, byla to totiž jediná trofej, na kterou jsme měli ještě šanci. Bohužel,“ hlesl gólman Milan Heča.