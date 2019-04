Defenziva Sparty v rozkladu. I proto se poroučel trenér Ščasný

„Byli jsme všude pozdě a takhle to dopadlo,“ konstatoval gólman Milan Heča bezprostředně po utkání, které bylo posledním pro trenéra Ščasného: vedení ho ve čtvrtek dopoledne odvolalo, tým zatím povede asistent Michal Horňák.

Rozhodly o i tom dva bídné výsledky v rozmezí čtyř dnů: ligový domácí výbuch 1:3 s Karvinou přetrpěl mezi třemi tyčemi Florin Nita, do pohárového derby se Slavií nastoupil Heča.

Brankář, který v tomto ročníku odchytal všechny čtyři duely Sparty v MOL Cupu, měl stejně jako zbytek obranné linie problém především s rozehrávkou. Několikrát poslal míč svým odkopem přímo do zámezí.

Hostující defenziva ve středu v Edenu nestíhala, nezvládala přechodovou fázi, několikrát čelila slávistickému přečíslení, které mnohdy Sparta sama stvořila nepřesností v přechodové fázi. Její obránci jsou z formy: Zahustel kazil elementární přihrávky, stopeři měli k jistotě daleko, Hanousek propadal...

Sparta navíc opět inkasovala ze standardních situací. Tak, jak tomu bylo i v předchozích pražských derby. Z posledních deseti gólů od Slavie jich tímto způsobem obdržela hned osm. To je alarmující číslo.

„Věděli jsme, že standardky mají silné. Měli spoustu rohů, což vyplývalo z toho, že jsme nebyli na míči. Měli tlak a trestali nás,“ vysvětloval Heča.

Dva góly - po přímém kopu a po rohu - vstřelil středopolař Tomáš Souček, kterému se proti Spartě střelecky extrémně daří.

„Neumím si to vysvětlit. Měl jsem ho na starosti, bránili jsme tyhle situace osobně. Možná mělo být moje postavení lepší,“ vykládal sparťanský stoper Lukáš Štetina.

Ten byl i u třetího gólu, kdy si nešťastně kopl míč do ramene a od něj se odrazil k Van Burenovi, který předložil finální přihrávku Masopustovi. „Ta branka byla zlomová, to by se stávat nemělo. Jde na moje triko,“ připustil slovenský obránce.

Je tak téměř jasné, že Sparta i pátou sezonu v řadě zakončí bez trofeje. Matematickou šanci na zisk ligového prvenství ještě má, praktickou jen těžko představitelnou.

„Musíme se teď semknout, zkusit každý z těch šesti zbývajících ligových zápasů vyhrát a zakončit to důstojně,“ myslí si Heča. „Asi je to psychikou, nejsme najednou horší fotbalisti. Ale neumíme se z toho dostat,“ doplňuje Štetina.

V tom by měl Spartě v nejbližší době pomoci Michal Horňák. Jenže ani někdejší skvělý obránce, vicemistr Evropy z roku 1996 a desetinásobný mistr ligy se Spartou, nebude mít snadnou práci se srovnáním haprující defenzivy.