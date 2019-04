Dva ve hře o šestku, čtyři o Evropu. Základní část ligy finišuje

První dva ligové celky – Slavia s Plzní –, které dělí čtyři body, se představí před vlastními fanoušky proti Olomouci, resp. Dukle.

VAR ve 30. kole na kterých zápasech bude videorozhodčí Plzeň - Dukla

VAR: Jiří Adam

AVAR: Lucie Ratajová

Opava - Sparta

VAR: Pavel Orel

AVAR: Martin Nenadál Slavia - Olomouc

VAR: Pavel Královec

AVAR: Ivo Nádvorník

Třetí Sparta s dočasným trenérem Michalem Horňákem, který ve čtvrtek nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného, jede do Opavy.

Ta má spolu s fotbalisty Bohemians a Slovácka mimochodem stále naději na prostřední skupinu o Evropskou ligu, což ale závisí na výsledku desátých Teplic. Když Severočeši napraví třízápasovou šňůru porážek, pozici udrží. Zaváhání dá naopak naději ostatním, kteří ztrácejí dva body.

Šestý Liberec ohrožuje jen sedmá Olomouc, která má dvoubodové manko. Mladá Boleslav a Zlín, kteří hrají proti sobě, už na šestku nemají šanci.

Vítěz vzájemného souboje v případě liberecké porážky protivníka sice bodově dožene, ale kvůli horším vzájemným utkáním ho nepřeskočí.

Slavia Praha - Sigma Olomouc sobota 17.00, sudí Ardeleanu, poslední zápas 3:0 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Král - Masopust, Hušbauer, Stoch - Škoda. Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Jemelka, Chvátal - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Falta - Yunis.

Slavia vyhrála jediné z posledních čtyř kol a její náskok v čele tabulky před mistrovskou Plzní se snížil. Ve středu však červenobílí v semifinále domácího poháru zvítězili v derby nad Spartou 3:0 a na výkon chtějí navázat.

Nadstavba kdo, kdy, s kým Termíny zápasů jsou známé, obsazení zatím jen částečně.

O hodně jde i Olomouci, která vyhrála sedm z posledních devíti kol a má šanci na elitní šestku. Potřebuje však v Edenu zvítězit a zároveň spoléhat na to, že šestý Liberec prohraje v předposlední Karviné.

„Oběma týmům jde o hodně. Moc dobře víme, o co hrajeme. Ve Zlíně jsme to bohužel nezvládli, ale v derby jsme vyhráli 3:0 a výkon byl možná jeden z nejlepších v sezoně. Ale furt je na čem pracovat, řadu šancí jsme neproměnili a nedotáhli,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Jsem strašně rád, že kolo před koncem máme jistotu minimálně prostřední skupiny. Samozřejmě asi všichni v tuhle chvíli očekávají, že prohrajeme na Slavii. Ale nemyslím si, že tam pojedeme dopředu odevzdaně,“ uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

Viktoria Plzeň - Dukla Praha sobota 17.00, sudí Matějček, poslední zápas 3:1 Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kopic, Pačinda, Kovařík - Beauguel. Dukla: Rada - Ostojič, Ďurica, Souček - Douděra, Tetour, Hanousek, Miloševič - Djuranovič, Hadaščok, Podaný.

Kdyby Plzeň v minulém kole v Příbrami zvítězila a neuhrála jen remízu 1:1, mohlo být manko na vedoucí Slavii pouze dvoubodové.

„Proti zápasu v Příbrami musíme zlepšit ofenzivu. Chceme potvrdit druhé místo a v závěrečné fázi soutěže ještě chceme bojovat o tu nejvyšší příčku,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Obhájce trofeje na závěr základní části přivítá poslední Duklu a chce potvrdit pozici nejlepšího týmu doma, kde ze 14 utkání ztratil jen dva body.

„Plzeň je silná hlavně v domácím prostředí, kde v této sezoně vyhrála skoro všechny zápasy. Ale my tam rozhodně nepojedeme předem poraženi. Třeba to z nás všechno spadne a přivezeme body i z Plzně,“ věří Roman Skuhravý, trenér Dukly.

SFC Opava - Sparta Praha sobota 17.00, sudí Houdek, poslední zápas 0:2 Předpokládané sestavy:

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Stáňa, Zavadil, Schaffartzik, Jursa, Zapalač - Smola. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Hanousek - Karlsson, Hložek, Sáček, Frýdek, Čivič - Drchal.

Sparta po porážkách 1:3 s Karvinou a 0:3 v poháru se Slavií odvolala trenéra Ščasného a mužstvo dočasně převzal Horňák. V Opavě jí kvůli disciplinárnímu trestu budou chybět fanoušci.

„Hraje pro nás čas. Kdyby se hrál týdenní cyklus, možná se v tom budou kluci víc patlat. Takhle to nejde - šok, výměna trenéra, jdeme do dalšího zápasu a chceme vyhrát. Musíme se vrátit na vítěznou vlnu,“ řekl Horňák.

Opava má v případě teplické ztráty naději na prostřední skupinu, ale pouze v případě, že zdolá Spartu a Slovácko zároveň remizuje s Bohemians.

„Sparta aktuálně řeší nějaké své problémy, ale tím se my nezabýváme. Změna trenéra pokaždé nějaký impulz může přinést. Musíme se soustředit na svůj výkon a předvedenou hru, která se musí zlepšit. Chceme zabojovat o tři body a teprve pak se můžeme bavit, na co to stačilo,“ řekl opavský kouč Ivan Kopecký.

FK Jablonec - Baník Ostrava sobota 17.00, sudí Zelinka, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Vatajelu - Doležal. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Granečný - Kuzmanovič, Jánoš, Jirásek, Hrubý, Holzer - O. Šašinka.

Jablonec čeká přímý souboj o čtvrté místo s pátou Ostravou. Čtvrtý celek nastoupí v prvním kole nadstavby v Plzni, pátý na Spartě.

„V první šestce jsme, tam jsme chtěli být. Teď už jde o udržení čtvrtého místa, což by pro nás byl úspěch. Baník postoupil do finále poháru, jsou v laufu, ale my nemáme důvod být nervózní. Jsme pořád před nimi,“ prohlásil jablonecký trenér Petr Rada.

„V Jablonci pro nás už vlastně začíná finálová skupina, protože oba celky v ní budou bojovat. Určitě jedeme posíleni o poslední výsledky, postup v poháru. Hráči vědí, že se o něco hraje, a věřím, že se i v tom náročném programu dokážou semknout,“ konstatoval Bohumil Páník z Ostravy.

MFK Karviná - Slovan Liberec sobota 17.00, sudí Berka, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy:

Karviná: Pastornický - Čolič, Krivák, Rundič, Záhumenský - Budínský, Smrž - Ba Loua, Lingr, Guba - Wágner. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Potočný - Kozák.

Liberec pět kol po sobě neprohrál a k udržení šestého místa mu stačí v Karviné remíza, případně bodová ztráta Olomouce.

„Když se dostaneme do první šestky, chceme se čestně pobít o pohárové umístění. Když se nám podaří uhrát dobrý výsledek v Karviné, budeme v první šestce, když ne, budeme o to bojovat v té střední skupině,“ uvedl liberecký trenér Zsolt Hornyák.

Slovan s nadcházejícím soupeřem v lize v dosavadních pěti zápasech neprohrál, Slezané jsou však nabuzení nečekanou minulou výhrou 3:1 na Spartě. Před poslední Duklou mají po dvou vítězstvích za sebou už šestibodový náskok.

„Na Letné se nevyhrává často a už vůbec ne takovým rozdílem. Kluci byli šťastní a nadšení, já samozřejmě také. Ovšem pořád musíme stát nohama pevně na zemi,“ uvedl karvinský kouč František Straka.

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín sobota 17.00, sudí Machálek, poslední zápas 2:3 Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Hubínek, Hájek, Jugas, Fulnek - Takács, Tatajev - Ladra, Bucha, Přikryl - Komličenko. Zlín: Rakovan - Holík, Hnaníček, Buchta, Gajič, Bartošák - Džafič, Hlinka, Jiráček, Podio - Vyhnal.

Osmý hraje s devátým, v případě remízy si oba týmy pořadí vymění, protože Zlín vyhrál podzimní duel.

Mladoboleslavští chtějí napravit nevýraznou formu z posledních týdnů. „V předchozích třech zápasech jsme nevyhráli. Na domácím hřišti chceme tuto nepříjemnou bilanci napravit, abychom vstoupili do nadstavbové části ligy z nejlepší možné pozice,“ konstatoval trenér Jozef Weber.

Zlín naopak po předchozích čtyřech nezdarech povzbudil domácí triumf nad vedoucí Slavií.

„Dokázali jsme si, že můžeme hrát rovnocennou partii s kterýmkoliv mužstvem. Je k tomu potřeba ale maximální koncentrace na výkon a vyvarování se chyb zejména před vlastním pokutovým územím, protože Boleslav je mužstvem, které je umí využít, dává hodně gólů. Pikantní na souboji je, že se může v nadstavbě hned dvakrát opakovat,“ uvedl zlínský kouč Roman Pivarník.

FK Teplice - 1. FK Příbram sobota 17.00, sudí Marek, poslední zápas 1:1 Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Krob - Kučera, Ljevakovič - Hora, Žitný, Hyčka - Kuchta. Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Mingazov, Rezek, Matoušek - Polidar (Fantiš).

Teplice mají nejblíž k desátému místu a tím pádem k prostřední skupině a záchraně. Pokud Bohemians prohrají na Slovácku, stačí jim bod. V minitabulce týmů s 36 body by na tom byly líp než Opava a Slovácko.

„Matematika je jasná, když vyhrajeme, nemusíme se na nikoho ohlížet,“ konstatoval asistent teplického trenéra Pavel Drsek.

Naopak Příbram, s níž se utkají, má už stejně jako Karviná a Dukla jistotu účasti v nejhorší šestičlenné skupině o záchranu.

„Chceme navázat na dva kvalitní domácí zápasy s Opavou a Plzní, chceme stejný výkon podat v Teplicích a bodovat. Pracujeme na tom, aby se nám venkovní výkony rapidně zlepšily a co nejvíc se podobaly těm domácím zápasům. Doufám, že se nám to povede,“ pravil příbramský kouč Roman Nádvorník.

1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 sobota 17.00, sudí Dubravský, poslední zápas 1:2 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček, Havlík - Navrátil, Janošek, Diviš - Zajíc. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Šmíd, Pokorný - Dostál, Jindřišek, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček.

Bohemians jsou nejvíc nebezpeční pro desáté Teplice. Pokud dojde na bodovou shodu, vzájemná utkání je sice nerozsoudí, ale Bohemians mají o dvě branky lepší celkový rozdíl skóre.

A mají lepší bilanci i s Opavou, která může mít po 30. kole také 36 bodů, pokud by zdolala Spartu.

Pokud nastane situace, že Teplice, Opava a Bohemians budou mít po 30. kole shodný počet 36 bodů, nejlíp by z toho vyšli opět hráči Bohemians. Ti mají lepší bilanci s Opavou.

„Víme, že možnost posunu do prostřední skupiny existuje, i když to není jen v našich rukách. Jsme si vědomi své síly ve venkovních zápasech, půjdeme do utkání na Slovácku s vírou ve vítězství. I kdybychom se v případě vítězství do prostřední skupiny nedostali, body se hodí do té spodní skupiny,“ uvědomuje si trenér Martin Hašek.

Slovácko, které pro prostřední skupinu potřebuje kromě vlastního vítězství prohru Teplic a Opavy, se na sobotního soupeře poctivě připravovalo.

„Jen teď musíme převést teorii do praxe,“ řekl asistent trenéra Michal Šmarda. „Rádi bychom poslední kolo základní části přetavili ve tři body, což by za souhry dalších výsledků mohlo znamenat posun do skupiny o Evropskou ligu.“