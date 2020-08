Sparta před ligou: kouče trápí zranění hráčů, cíle týmu jsou nejvyšší

I tak Sparta vyráží do nové sezony povzbuzena závěrem té poslední.

S trenérem, který minulý ročník dokončil, což nebyla na Letné obvyklá situace. Znamená jediné, že Václav Kotal během jara uspěl a vedení je s jeho prací spokojeno.

V sobotu začne soubojem na hřišti nováčka v Brně.

Odchody konec smlouvy

Kanga (CZ Bělehrad), Kaya, Mandjeck, Frýdek, Costa, Ben Chaim (Maccabi Tel Aviv) návrat z hostování

Graiciar (Fiorentina) hostování

Drchal (Mladá Boleslav)

„Očekávání fanoušků jsou vždycky nejvyšší. U klubu velikosti Sparty to tak být musí a je to správné,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický k nadcházejícímu ročníku.

Slovo titul z jeho úst nezaznělo, ale menší cíle si Sparta dávat nemůže. „Chceme být nahoře, natěsno se Slavií a Plzní. A být v Evropě.“

V Evropě už Sparta je, díky souhře okolností pronikla přímo do základní skupiny Evropské ligy. Zbývá jen, aby jí to Evropská fotbalová unie (UEFA) potvrdila. „To podle pravidel může udělat až po skončení současného ročníku,“ podotkl sparťanský generální ředitel František Čupr. Finále Evropské ligy se hraje v pátek.

Jeden z cílů splněn, o druhý se tým bude prát ve čtyřiatřiceti ligových zápasech. Do Fortuna ligy Sparta vstupuje s devětadvaceti hráči včetně tří brankářů.

„Ale devětadvacet jsem jich na tréninku nikdy neměl,“ upozornil kouč Kotal na trable se zraněními.

Do prvního zápasu v Brně nemůže nasadit Dávida Hancka, Ladislava Krejčího staršího a Davida Moberga Karlssona. Všichni by byli adepti na základní sestavu.

„Krejčí přišel zraněný, takže jsme počítali s tím, že na začátku nebude. U Hancka bohužel léčba nedopadla podle představ. Uvidíme, jak se to vyvine,“ podotkl zachmuřený Kotal.

příchody přestupy

Krejčí (Boloňa), Čelůstka (Antalyaspor), Minčev (Varna), Holec (Žilina) návraty z hostování

Souček (Opava), Polidar (Příbram), Pulkrab (Bohemians), Juliš (Olomouc), Havelka (Budějovice), Plechatý (Jablonec), Fortelný (Jihlava)

Podobné je to u Karlssona. Připravený není ani Martin Minčev, akvizice z Bulharska. K týmu se připojil pozdě, protože prodělal nemoc covid-19. „Na měsíc vypadl z tréninku, to se na něm podepsalo. Přišel v takovém stavu, jako by tam vůbec netrénovali,“ řekl Kotal.

Kádr doznal výrazných změn, byť z osmi hráčů, kteří odešli, jen dva patřili do základní sestavy. „Otázkou je, jak nahradíme Kangu,“ přemítal Kotal.

Pro ostatní to jednoduché nebude. V posledním ročníku byl gabonský středopolař klíčovým hráčem, v součtu gólů a asistencí z týmu nikdo lepší nebyl.

Náhradou za Martina Frýdka lze považovat Ladislava Krejčího, který se na Letnou vrátil ze čtyřletého angažmá z Boloni, byť začátek kvůli zranění nestihne.

Vedle osmadvacetiletého Krejčího, jenž má v mužstvu o sedm let mladšího jmenovce, přišli ještě reprezentační stoper Ondřej Čelůstka a bulharský talent na křídlo Minčev.

O šanci v týmu bojuje zástup odchovanců, kteří byli v jiných klubech na hostování, a mladíci Souček s Polidarem. Oba Sparta už dřív získala na přestup, ale nechala půjčené v Opavě, resp. v Příbrami.

„Momentálně nejsme blízko příchodu ani žádnému odchodu,“ řekl Rosický na dotaz, jak vypadají jednání o přestupu reprezentanta Davida Pavelky z Kasimpasy. „Ale všechno se může rychle změnit.“

Do konce srpna čekají Spartu dva ligové zápasy, po Brnu hraje doma s Olomoucí. Pak následuje reprezentační přestávka. Pak bude čas si všechno vyhodnotit.

„Sparta pro mě byla mužstvem individualistů. Já jsem chtěl, aby se prezentovala týmově. Jaro ukázalo, že vyhrávat můžeme. Po delší době se na Letné objevil i pohár,“ zmínil Rosický triumf v Mol Cupu.

„Hráči musí potvrdit, že jsou takhle schopní hrát celou sezonu a ne jen některé fáze.“

Sparta zatím prodala 2800 permanentních vstupenek. Za normálních okolností by to bylo smutné číslo, naposledy měla Sparta deset tisíc držitelů sezonních vstupenek. Jenže v současnosti nelze říct, kolik fanoušků může pustit na stadion.

„Vážíme si jejich důvěry v klub i v době, kdy není jasné, jak přesně ročník z pohledu diváků na stadionu proběhne. Bereme to jako pozitivní signál,“ zdůraznil sparťanský mluvčí Ondřej Kasík. „Věříme, že se to číslo bude zvyšovat.“