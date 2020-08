Čelůstka zapadl, Minčev snad v Bulharsku netrénoval. Kotal hodnotí přípravu

„Jednotliví hráči odehráli celkově každý dvě utkání, což je strašně málo,“ pokračoval sparťanský trenér, jehož svěřenci přišli o dva původně naplánované duely. Na začátku kvůli obavám z nákazy s koronavirem jim odvolali duel s Vltavínem, pak odpadl i další přátelský zápas s maďarským Ferencvárosem.



„Bohužel. Tak to vyplynulo a musíme se s tím vypořádat,“ dodal smířlivě Kotal.



V přípravě jste zkoušel tříobráncový systém, rozestavení 3-5-2. Jak jste spokojený s tím, jak jej hráči vnímají?

Důležitější než rozestavení pro mě je, jak se hráči chovají po zisku a ztrátě míče. Při přepínání z defenzivy do ofenzivy a naopak. To je pro mě hlavní ukazatel. Chceme jít cestou, aby všichni věděli, co mají hrát. Aby se přizpůsobili fotbalu, který se hraje v Evropě, kde chceme být úspěšní. Rozestavení je jen šablona, tohleto rozlišování nemám moc rád. Pro mě je směrodatné, jak se hráči chovají na trávníku. Snažili jsme se hledat i ty, kteří nám v tom systému pomůžou: Krejčí nastupoval v Itálii obou rozestaveních, viděl jsem ho v několika utkáních, kde hrál beka tak i záložníka, halvbeka. Čelůstka také hrával v tom systému, neměl by s tím být problém.

Zmínil jste Ondřeje Čelůstku, jednu z letních posil. Jak se vám zatím jeví?

Odehrál dva zápasy, zatím v pořádku, do mužstva zapadl. Měli jsme požadavek přivést zkušenost, on to splňuje. Je otázkou času, než se sehraje se spoluhráči.

A co třeba mladý Bulhar Martin Minčev, o kterého usilovaly i velké zahraniční kluby?

Bohužel k nám přišel v kondičně takovém stavu... Asi v Bulharsku vůbec netrénovali. Nejdřív byl nakažen tím virem, pak byl nemocen, vypadl snad na měsíc z tréninku a podepsalo se to na něm. Jeho připravenost byla nízká. Pomalu se teď doběhává, dohání, co zanedbal, uvidíme, kdy to bude na sestavu. Problémem je, že nám nehraje ani béčko, kde by mohli hrát kluci po zranění a po hostováních. Snažíme se udělat maximum pro to, abychom měli co nejvíc hráčů připravených.

První zápas nové sezony s Brnem se blíží, už máte jasno o sobotní jedenáctce?

Otazníky nemáme žádné. Pokud budou všichni zdraví, máme jasno. Zatím řešíme, jak nahradit ty, kteří nám vypadli. (více zde)

Dostanou větší prostor hráči, které jste si stáhli z hostování? Souček, Polidar, Fortelný, Havelka, Plechatý, Juliš...

To je otázka... Vypadá to, že někdo z vyjmenovaných by v nominaci mohl být. Záleží na zdravotním stavu hráčů, na něž jsme spoléhali na jaře. Je také otázkou, jak nahradit Kangu a zraněného Karlssona. Změny vidím tak na dvou, třech postech. Zatím.

V minulých letech měla Sparta problémy na začátku sezony. Vypadávala z Evropy, nezvládala úvodní ligové duely. Zdůrazňujete hráčům hodně, jak je vstup důležitý?

Samozřejmě se snažíme, ale doba na přípravu byla strašně krátká, víme to všichni. Utkání bylo málo, ale musíme se s tím vypořádat. Věřím, že se všichni chtějí ukázat. Že budeme pokračovat ve výkonech z jara.

V létě přišel nový trenér brankářů Michal Špit, doplnil jej končící David Bičík, jak jste s nimi zatím spokojený?

Oba jsem trénoval, znám jejich povahu, myslím, že mají ambice i zkušenosti. Tvoří dobrý tým, který by měl naše brankáře připravit tak, aby podávali výkony jako na jaře.