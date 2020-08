Sparta blíž Evropské lize. Potřebuje výhry Manchesteru, Sevilly a Šachtaru

V pondělí 10. srpna na neutrálních stadionech v Porůří vstupuje Evropská liga do čtvrtfinále.

Jestliže příští pátek 21. srpna ve finále v Kolíně nad Rýnem získá triumf Sevilla, Manchester United, Šachtar Doněck, Inter Milán nebo Leverkusen, sparťané se pro nadcházející ročník 2020/2021 přesunou přímo do základní skupiny.

Jinými slovy Sparta potřebuje, aby Evropskou ligu nevyhrál jeden z trojice Basilej, Kodaň nebo Wolverhampton, což jsou zbývající účastníci čtvrtfinále.

Tu jistotu může mít Sparta už v úterý večer. A to v případě, že Manchester United v pondělí v Kolíně nad Rýnem porazí FC Kodaň. Zároveň, že v úterních zápasech si Sevilla v Duisburg poradí s Wolverhamptonem a Šachtar Doněck v Gelsenkirchenu vyřadí Basilej.

Pondělí duel v Düsseldorfu mezi Interem Milán a Leverkusenem nemůže pro Spartu dopadnout špatně.

Když před úterní půlnocí budou semifinále tvořit Sevilla - Manchester United a ve druhé dvojici bude Šachtar ať už s Interem nebo Leverkusem, má Sparta vyhráno.

Jak české kluby do pohárů Slavia: Když Lyon nevyhraje současný ročník Ligy mistrů, Slavia a Olympiakos Pireus půjdou ze 3. předkola přímo do závěrečného 4. předkola. Vítěz play off postoupí do skupinové fáze Champions League a poražený tým si zajistí účast v základní skupině Evropské ligy. Plzeň: O postup do 3. předkola bude bojovat v Alkmaaru. Sparta: Jestliže Sevilla, Manchester United, Šachtar Doněck, Inter Milán nebo Leverkusen vyhrají Evropskou ligu, Sparta půjde z 3. předkola přímo do skupinové fáze. Pokud triumf získá jeden ze zbývajících čtvrtfinalistů Basilej, Kodaň nebo Wolverhampton, Spartu čeká kvalifikace. Jablonec a Liberec: Soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy se dozvědí 31. srpna.

Už pak nemusí 1. září s napětím sledovat los 3. předkola a 24. září se chystat na první kvalifikační souboj.

Bude to pro ni velká úleva, protože v minulých třech ročnících vždycky vypadla s prvním soupeřem, na kterého narazila.

V létě 2017 ještě pod trenérem Stramaccionim nestačila na Crvenu zvezdu Bělehrad, o rok později ostudně vypadla se Suboticou a loni ji po bitvě přemohl Trabzonspor.

Sparta těží z posledních přesunů v kvalifikaci o Ligu mistrů v nemistrovské části.

Dosud totiž platilo, že přímo do skupiny Evropské ligy by postoupila jen v případě, pokud by letošní ročník vyhrál klub, který si místo v základní skupině vybojoval v domácí soutěži. A to ze čtvrtfinalistů byl už jen Leverkusen.

Sevilla, Inter Milán, Šachtar Doněck a Manchester United mají pro podzim jistotu základní skupiny Champions League. A když vyhrají Evropskou ligu, místo pro obhájce nebude využito.

České týmy do nadcházející sezony vstupují ze třinácté příčky pořadí zemí podle národních koeficientů a český vítěz poháru (Sparta) je za normální situace první pod čarou, který nemá jistotu základní skupiny.

Ale pokud Evropskou ligu vyhraje pět zmíněných klubů, posune se Sparta k dalším sedmnácti týmům, které mají účast ve skupinové fáze jistou.

To jsou vítězové domácích pohárových soutěží v zemích, které jsou před Českem (například Arsenal, Neapol), případně mužstva, které to místo po pohárovém vítězi převzali v ligové tabulce. A také k Leicesteru, AS Řím, Villarrealu a Leverkusenu, které si zajistily účast pátým místem v ligové tabulce. A ještě ke čtvrtému v pořadí předčasně ukončené francouzské ligy, což je Lille.

Evropská liga Los a výsledky ročníku 2019/2020

Sparta už loni byla krok od účasti ve skupině. Stačilo, aby finále Evropské ligy vyhrál Arsenal a ne Chelsea.

V předchozích letech naopak štěstí měly Jablonec a Zlín. Oba týmy nemusely do kvalifikace, protože vítěz Evropské ligy si účast v Lize mistrů, kde ji má garantovanou, zajistil ze své domácí soutěže.

Ostatní čeští zástupci v Evropě vědí, že se kvalifikaci nevyhnou. Slavia však má solidní vyhlídky, že se z 3. předkola Ligy mistrů přesune do závěrečného play off. Potřebuje, aby Ligu mistrů nevyhrál Lyon. Ten v sobotu nastoupí ve čtvrtfinále v Lisabonu proti Manchesteru City.

Zatímco 3. předkolo Champions League se hraje na jeden zápas, 4. předkolo už i s odvetami. A navíc poražený z něj půjde do skupiny Evropské ligy. Slavia tak už v sobotu večer může mít jistotu pohárového podzimu.

U Plzně, Jablonce a Liberce se nic nemění. Plzni dnes vylosovali soupeře pro 2. předkolo Ligy mistrů. Jablonec s Libercem si na soupeře pro 2. předkolo Evropské ligy počkají až do 31. srpna. V ten den se losuje i 3. předkolo Ligy mistrů.