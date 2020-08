Hraje se čtvrtfinále Evropské ligy: Manchester - Kodaň, Inter - Leverkusen

Evropská liga znovu začala minulý týden, kdy se dohrávalo šest osmifinálových odvet.

To první duely Interu Milán s Getafe a Sevilly s AS Řím se v březnu už odehrát nestihly, takže si to kluby rozdaly právě v Německu na jeden zápas.

Evropská liga Los a výsledky ročníku 2019/2020

Čtvrtfinále se odehraje na čtyřech stadionech ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Vedle Kolína a Düsseldorfu hostí úterní utkání Gelsenkirchen (Šachtar - Basilej) a Duisburg (Wolverhampton - Sevilla).

Čtvrtfinálové zápasy, případně závěr soutěže, jehož finále se hraje 21. srpna v Kolíně nad Rýnem, silně zajímá Spartu.

Pokud získá triumf Sevilla, Manchester United, Šachtar Doněck, Inter Milán nebo Leverkusen, sparťané se pro nadcházející ročník 2020/2021 přesunou ze 3. předkola přímo do základní skupiny.

Jistotu už mohou mít v úterý večer, pokud vypadnou Basilej, Kodaň a Wolverhampton.

Inter Milán : Bayer Leverkusen 0:0 (-:-) Sestavy:

Handanovič (C) – Godín, de Vrij, Bastoni – D'Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young – R. Lukaku, Lautaro Martínez. Sestavy:

Hrádecký – L. Bender (C), S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven – Palacios, Baumgartlinger – Havertz, Demirbay, Diaby – Volland. Náhradníci:

Agoume, Biraghi, Candreva, Eriksen, S. Esposito, Moses, Ranocchia, Alexis Sánchez, Sensi, Škriniar, Valero. Náhradníci:

Lomb, R. Özcan – Alario, Amiri, Bailey, Bellarabi, Tah, Weiser, Wendell, Wirtz. Rozhodčí: del Cerro – Carlos, Alonso