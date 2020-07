Kdo hrozí Slavii? A jak se Sparta vyhne kvalifikaci? Pohárový výhled pro české kluby

Ze známých důvodů to bude v příští sezoně jiný ročník evropských pohárů, než na jaké kluby byly dosud zvyklé.

Předkola Ligy mistrů i Evropské ligy se odehrají bez odvet a domácí tým bude vždy určen losem. Výjimkou je play off o postup do základní skupiny Champions League, kde zůstanou zachovány tradiční dvojzápasy.

Jako první z českých zástupců by do bojů o evropské poháry měla vstoupit Plzeň. V týdnu po 22. srpnu, což je datum předpokládaného startu nové sezony domácí ligy, by tuzemský vicemistr měl nastoupit ve druhém předkole Ligy mistrů.

Kvalifikace o evropské poháry se protáhne do konce září. Start základních skupin je naplánovaný až po druhé podzimní reprezentační přestávce. Nový ročník Ligy mistrů tak začne 20. října, Evropská liga o dva dny později. Zápasy se budou hrát každý týden tak, aby se všech šest kol stihlo dokončit do poloviny prosince.

Slavia takřka jistý podzim v pohárech

Je pravděpodobné, že mistr ligy půjde stejně jako loni rovnou do 4. předkola Champions League, tím pádem by měl v případě neúspěchu jistý podzim minimálně v Evropské lize.

Kdo je ve hře v Lize mistrů osmifinalisté: Manchester City - Real Madrid, Juventus Turín - Lyon, Bayern Mnichov - Chelsea a Barcelona - Neapol čtvrtfinalisté: Paris St. Germain, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid a Lipsko

Do 3. předkola by musel jedině v případě, že by aktuální ročník Ligy mistrů, který se bude v srpnu dohrávat formou miniturnaje v Lisabonu, vyhrál tým, jenž si účast v milionářské soutěži nezajistí ze své domácí ligy. To by za současné situace mohly být pouze Lyon a Neapol.

Pokud by Slavia skutečně začínala už ve 3. předkole, zřejmě by byla nasazená, v případě startu od 4. předkola ji však klubový koeficient pravděpodobně zařadí mezi nenasazené týmy. I když záležet bude ještě na výsledcích předchozích předkol.

Dvojice pro poslední 4. předkolo, neboli play off, se budou losovat ještě před startem toho třetího. Mezi možnými soupeři Slavie jsou už nyní například těžké váhy jako Ajax, Salcburk, Olympiakos nebo Celtic, vyplavat ale ještě mohou i papírově slabší protivníci.

Plzeň první zápas bude klíčový

Druhý tým ligy už ví, že odstartuje coby nasazený v 2. předkole nemistrovské větve kvalifikace Ligy mistrů. K postupu do základní skupiny musí přejít přes tři protivníky.

První plzeňský soupeř by mohl být z Řecka (AEK Atény), Nizozemska (Alkmaar), Turecka (Sivasspor) či Chorvatska (Lok. Záhřeb, Osijek, Rijeka).

Při případném postupu už by Plzni její současný koeficient k nasazení nestačil.

Pokud vypadne už ve 2. předkole, přesune se do 3. předkola Evropské ligy. Když naopak prvního soupeře v kvalifikaci o Champions League vyřadí, bude mít účast alespoň v základní fázi Evropské ligy jistou.

Už první duel tak pro Plzeň může být rozhodující.

Sparta do základní skupiny bez boje?

Sparta si coby vítěz poháru vybojovala účast ve 3. předkole Evropské ligy, kde bude nasazená. Pořád ale existuje varianta, že by se kvalifikaci úplně vyhnula a skočila by rovnou do základní skupiny. Tam byli Letenští naposledy v roce 2016.

Kdo je ve hře v Evropské lize Osmifinalisté: Getafe - Inter, Šachtar Doněck - Wolfsburg, Leverkusen - Rangers, Wolverhampton - Olympiacos, Manchester United - Linec, Basilej - Frankfurt, AS Řím - Sevilla, Kodaň - Istanbul Basaksehir



Nyní by potřebovali, aby letošní ročník Evropské ligy vyhrálo mužstvo, které zároveň v domácí soutěži skončí na místě zajišťujícím postup do základní skupiny Evropské ligy.



Z šestnácti týmů, které v soutěži zbyly, by takovou podmínku bezezbytku splňoval německý Leverkusen a momentálně třeba i Manchester United a Wolverhampton, které se v průběžné tabulce anglické ligy drží na pátém, respektive šestém místě.



Ze španělských klubů by Spartě do základní skupiny mohlo stejnou cestou pomoct Getafe, Sevilla už spíš ne. Z italských by to zase mohl být AS Řím.



Evropská liga se bude dohrávat podobně jako Liga mistrů jednokolově, všechny duely od čtvrtfinále dál by se měly uskutečnit na neutrální půdě v Německu.



Loni Sparta kvůli šanci na přímý postup do skupiny držela palce Arsenalu, který ovšem ve finále Evropské ligy selhal s Chelsea. Letenští tak museli do kvalifikace, kde ztroskotali hned ve 3. předkole na Trabzonsporu.

Jablonec šance na reparát za minulou sezonu

Jablonec před rokem vypadl ze všech českých klubů jako první, protože ve 2. předkole Evropské ligy nestačil na arménský Pjunik Jerevan. Ze stejného startovacího bloku se tentokrát pokusí doběhnout dál.

V ročníku 2018/19 hráli Severočeši základní skupinu. Tenkrát díky podobné shodě výsledků, která může nyní nahrát Spartě, předkola obloukem obešli.

Liberec, nebo Boleslav rozhodne se v neděli

Liberec se může do Evropy vrátit po třech sezonách, to Boleslav nechyběla v pohárech v minulé sezoně, kdy v kvalifikaci Evropské ligy nejprve vyřadila kazašský Ordabasy Šymkent a pak smolně vypadla s rumunským FCSB.

Vítěz kvalifikačního souboje o Evropu, který se hraje v neděli odpoledne na stadionu U Nisy, začne ve stejné fázi jako Jablonec čili ve 2. předkole Evropské ligy.

Je pravděpodobné, že tam budou oba čeští zástupci mezi nasazenými.