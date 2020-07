Kolář po titulu: Chtěl bych ještě sezonu zůstat, ale dopadnout to může jakkoli

V pětadvaceti letech má možná nejvyšší čas udělat krok výš. Už v zimě o něj stálo francouzské Nice, nabízelo 400 milionů korun, Kolářovi se ozval sám slavný trenér Patrik Vieira, ale on podepsal novou vylepšenou smlouvu v Edenu.



Teď může být znovu na vážkách.

„Láká mě si se Slavií znovu vyzkoušet Champions League,“ připouští. Ale co když přijde ještě větší výzva?

„Přál bych si, aby zůstal. My ho nemáme v plánu nikam pouštět, ale je to fotbal a nikdy nevíte, kdy který klub s jakou nabídkou přijde,“ říkal trenér Jindřich Trpišovský.

„Ondra je stěžejní hráč, jeho odchod by pro nás byl nesmírně citlivý,“ tuší kouč.

Kolář je totiž brankářský úkaz. Ne jen na české scéně, ale i na evropské.

„Možná riskuju až moc,“ popisuje svůj osobitý styl. Vybíhá daleko z brány, nezdráhá se kličkovat a řešit situace složitými a těžkými přihrávkami na spoluhráče.

„Kluci to po mně chtějí a mě to hrozně baví,“ vysvětluje. „I trenéři mi hodně důvěřujou, i když vím, že je toho poslední dobou fakt dost. Kolikrát jsem pomalu na polovině hřiště, hodně si zahrávám.“

Jako ve středu proti Spartě, kdy se do brány vrátil po dvouzápasovém oddychu. A užíval si to. Několikrát rozehrával troufale obloučkem, třeba před sparťanským kapitánem Dočkalem.



„Jsme rádi, že je sezona u konce, že už máme pohár. Báli jsme se, co se může stát. V Karviné byli nakažení, do poslední chvíle nikdo nevěděl, jestli se vůbec dohraje. Až když dneska rozhodčí pískl naposledy do píšťalky, všechno to z nás spadlo,“ vyprávěl Kolář po zápase se Spartou (0:0).

Byl to jeho jednatřicátý ligový start a třiadvacátá nula.

„Číslo je to obrovské, až neuvěřitelné. Je to o skvělé práci celého týmu, kluci výborně brání, nedovolí víc než jednu dvě šance za zápas,“ chválil Kolář, nejlepší gólman ligy.

A od čtvrtka dost možná i její nejlepší hráč.