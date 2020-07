Sevilla může v Evropské lize potkat Wolverhampton, nebo Olympiakos

Čtvrtfinále se bude hrát na jeden vítězný zápas v rámci závěrečného turnaje pro osm nejlepších celků soutěže v německých městech Kolíně nad Rýnem, Duisburgu, Düsseldorfu a Gelsenkirchenu 10. a 11. srpna.



Také o ostatních účastnících závěrečného turnaje se teprve rozhodne po odvetách osmifinále. Pokud Manchester United vyřadí Linec, narazí na Kodaň, nebo Basaksehir, vítěz souboje Inter Milán - Getafe vyzve Leverkusen, či Glasgow Rangers. Zbývající čtvrtfinálovou dvojici vytvoří postupující ze zápasů Šachtar Doněck - Wolfsburg a Basilej - Frankfurt.

Vývoj Evropské ligy bude v srpnu bedlivě sledovat i pražská Sparta.

Pokud by totiž soutěž vyhrálo mužstvo, které si zároveň zajistí z domácí ligy účast v základní fázi Evropské ligy, vítěz českého poháru by přeskočil předkola a na podzim by startoval rovnou ve skupině.

Momentálně by Spartě mohly takto pomoct Leverkusen, Manchester United, Wolverhampton, Getafe a AS Řím.