Trpišovský po titulu: Dovršili jsme dvouletou cestu. Snad nikdo neodejde

„Pocity jsou skvělé. Podařilo se nám obhájit, což bylo možná ještě těžší než vyhrát poprvé,“ těšilo Trpišovského po závěrečné remíze 0:0 se Spartou. „Ať už kvůli odchodům, koronavirové pauze nebo tomu, že Plzeň na jaře hrála skvěle. Jsem rád, že jsme to dotáhli.“

Co vás hřeje nejvíc?

Když získáte titul a lidi jsou šťastní, je to završení dennodenní práce. Škoda, že se dostala na stadion jen část fanoušků, to jediné mi kalí radost. Jinak mám krásné pocity, dovršili jsme dvouletou cestu.

Jaké budou oslavy?

Podobné jako loni. Víme, že už nás teď chvíli žádný zápas nečeká, bude dovolená... Nepůjde o klasické slavení, spíš o přátelské posezení, všichni pohromadě. Bezprostřední radost je krásná, ale teď ve mně převládá spíš dobrý pocit z odvedené práce.

Oddechl jste si hodně, že se mistrovská skupina dohrála?

Ano. Hrozilo, že se sezona zruší, že dosavadní výsledky budou k ničemu. Jsem rád, že zvítězila moudrost a povedlo se dohrát. Bez ohledu na tabulku je skvělé, že se to stalo a že se nebude o ničem spekulovat. Jsem rád, že je to za námi.

Nemrzí vás, že jste poslední zápas - derby proti Spartě - nevyhráli?

Mrzí mě to hodně, protože jsme hráli doma a nedali jsme gól. To je pro mě vždycky hrozný výsledek. Ale tým hrál velice dobře, měli jsme to pevně v rukách skoro po celou dobu, kromě jedné chyby. Nejen, že jsme dvakrát trefili břevno, měli jsme plno dalších palebných pozic.

Prozradíte, jak to vypadá s posilami? Spekuluje se o tom, že blízko mají ke Slavii útočníci Kuchta a Graiciar, obránce Karafiát nebo záložník Malinský.

To jsem překvapený, že to víte (úsměv). Nějak jsem nevnímal, že se to řešilo, soustředil jsem se na zápas. Řeknu to takhle: Doufáme, že některé nové tváře přivítáme. Kádr byl teď stavěný na jaro, na patnáct zápasů, v létě se bude skládat úplně jinak. Budu rád, když nás někteří doplní, můžu potvrdit, že o tahle jména se zajímáme, ale čekáme, co bude. Třeba až se nám vrátí hráči z hostování, v jakém budou stavu.

Nehrozí, že odejde brankář Ondřej Kolář? Za sezonu vychytal 23 nul.

Přeju si, aby nikdo neodešel. A u Ondry to platí dvojnásob. Nikdy nevíte, jaká nabídka přijde, koronavirus trh hodně změnil. Ale byl bych rád, kdyby všichni zůstali a ještě jsme kádr rozšířili a posílili. Kdyby Ondra odešel, byl by to hodně citelný zásah. Potřebujeme se konsolidovat, každý zásah by byl hodně nepříjemný.

Jak dlouhou dovolenou hráči dostanou?

Od čtvrtka máme volno, dva týdny. Pak jedeme na tréninkový kemp do Rakouska, příprava bude podobná loňské sezoně. Jedno soustředění herně kondiční, jedno vyloženě herní, čtyři zápasy.

Budou v přípravě stoprocentně fit i uzdravení marodi Hovorka s Olayinkou? Proti Spartě už byli v nominaci.

Doufáme v to. U Davida to ještě není na hru, trénuje s míčem, nechtěli jsme nic riskovat - spíš šlo o to, aby byl s námi a vyběhl třeba na třicet vteřin, kdyby to situace umožnila. Olayinka už trénuje naplno, ten začne stoprocentně zdravý. U Davida to bude trvat ještě zhruba tři čtyři týdny, to samé u Ondry Kúdely.

Co říkáte výkonům Tomáše Součka v Premier League? I on vám k titulu na podzim hodně pomohl.

Sleduju ho a moc mu to přeju. Skoro mi připadá, že přetváří West Ham k obrazu svému: dostává se do zakončení, dává góly. Na našem titulu má lví podíl, což platí i pro další kluky, kteří neodehráli celou sezonu u nás. Věřím, že West Ham pro něj bude jen přestupní stanice, do roka a do dne může odejít do opravdu velkého klubu - jednoho ze silné anglické pětky.