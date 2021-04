Ostravský trenér Smetana: Takhle by měl hrát Baník, škoda remízy

„Samozřejmě před zápasem bychom byli s remízou asi spokojení, ale podle průběhu jsme tady mohli vytěžit víc, je to pro nás škoda,“ pokračoval kouč Ostravy.

Slovan Liberec - Baník Ostrava 0:0 hosté měli k výhře blíž, Stronati nedal penaltu

Proč jste nedokázali víc?

Od začátku jsme jeli podle plánu, dobře jsme bránili a čekali na rychlé protiútoky, dokázali jsme se prosadit i z postupných útoků. Bohužel i když jsme byli precizní ve vlastní šestnáctce a soupeře jsme nepustili do žádné velké šance, tentokrát jsme nebyli kvalitní vpředu. Musíme na tom dál pracovat a jsem přesvědčený, že to přijde.

Jak jste viděl hektický závěr prvního poločasu, kdy jste dali gól, ale sudí zároveň odpískal penaltu, kterou Stronati neproměnil?

Nejsem tak zkušený trenér, abych hodnotil situaci před penaltou. Fakt nevím, co si o tom mám myslet. Za setinu vteřiny po odpískání penalty skončí míč v bráně, a není to gól. Je to až absurdní a komické. Dali jsme podle mě regulérní gól, a ve finále kopeme penaltu. Je to strašná škoda. Neomlouvá nás to, tu penaltu má hráč proměnit, ale mám z toho přesto smíšené pocity. Za výkon a celkovou práci by si hráči zasloužili tři body.

Jak hodnotíte celkovou úroveň zápasu?

Ráno byla v Liberci spousta sněhu, hřiště bylo pod vodou, ale nakonec se hrálo na slušném terénu. Díky bojovnosti nebyl zápas extra líbivý, ale z mého pohledu šlo o lepší ligové utkání.

Jaké pro vás bylo přijet jako trenér do Liberce, kde jste kdysi působil jako hráč?

Je to už přece jen spoustu let. Potkal jsem tady bývalého spoluhráče, maséry a trenéry, ale při starostech, které má ligový trenér před každým utkáním, to bylo asi poslední, na co jsem myslel. Těším se na každý zápas a chceme se prezentovat poctivým fotbalem jako v Liberci. Hráčům jsem řekl, že takhle by měl hrát Baník.