Svědíkovo kouzlo na Slavii nestačilo. Špatný výkon, uznal trenér

Slovácko od nástupu kouče Martina Svědíka vyhrálo pět zápasů ze šesti. Samotný Svědík měl navíc proti různým favoritům dlouhodobě úspěšnou bilanci: s Mladou Boleslaví porazil Spartu a remizoval v Plzni, s Jihlavou zdolal Slavii i Plzeň a také se Slováckem už si stihl připsat skalp Sparty.

Na hřišti Slavie ale naopak jeho tým vyrovnal nejvyšší porážku této sezony a samotný kouč kvůli protestům sledoval poslední půlhodinu prohry 0:4 jen z tribuny.

„Rozčílily mě dvě přísné žluté karty. Před tou Navrátilovou byl navíc neodpískaný faul na něj. Ani nevím, co jsem řekl, byl jsem v emocích, ale nebylo to nic hrozného,“ reagoval trenér Svědík.

Zápas byl už v tu dobu rozhodnutý. Přitom Slovácko nezačalo špatně. Hosté přežili očekávaný nápor Slavie a pak sami začali hrozit. Po jednom z centrů Janoškovu hlavičku zpod břevna vyškrábl brankář.

„Hlavně jsem se snažil trefit bránu, ale gólman to dobře chytil,“ mrzelo slováckého záložníka. „Proti takovému soupeři musíme být efektivní,“ uvědomoval si.

Slávisty naopak poté uklidnil šťastný úvodní gól. Při protiútoku se Masopustovu přihrávku snažili před bránou zastavit Hofmann s Daníčkem, ale srazili se. Následné Škodově střele navíc smolař Daníček změnil směr do protipohybu brankáře Trmala, který tak po 379 minutách přišel o čisté konto.

Ještě před pauzou navíc při dalším rychlém výpadu Slavie měl na levé straně volnost Stoch, po jehož centru neobsazený Masopust snadno zvýšil na 2:0.

„Rozhodl náš špatný výkon a slávistická produktivita. Do čeho se oni dostali, to proměnili. Naopak my jsme naše dvě šance neproměnili, selhali jsme jako tým i jako jednotlivci. Po prvním gólu byl zápas v režii soupeře,“ uznal trenér Svědík.

Na nepříznivý vývoj zkusil v pauze zareagovat nezvyklou změnou – na hřiště poslal mladé záložníky Rezka s Hellebrandem, naopak stáhl spolu s Havlíkem i Zajíce, jediného čistokrevného útočníka v zápasové nominaci. „Šlo mi o to, aby se mladí hráči dostali do hry, oba jsou talentovaní. Havlíka jsem stáhl ze zdravotních důvodů. A Zajíc na hrotu nepodržel míč,“ poznamenal trenér Svědík.

Slovácko nakonec potřetí v sezoně prohrálo čtyřgólovým rozdílem. V tabulce mu osm kol před koncem základní části patří 9. příčka, dva body ztrácí na osmou Mladou Boleslav, s níž se utká v sobotu doma.