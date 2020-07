Slovácko si pochvaluje Ciciliu. Takový typ útočníka jsme neměli, těší Svědíka

14:30 , aktualizováno 14:30

Dva poločasy, dva góly. Útočník Rigina Cicilia si drží po svém příchodu do Uherského Hradiště průměr jedné branky na zápas. Poté, co proměnil proti Blansku pokutový kop, se posila z FC Eindhoven trefila také do sítě Zlatých Moravců. Technickým obstřelem do šibenice korunovala sobotní vítězství Slovácka 4:1.