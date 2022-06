Slovácko sčítá ztráty. Kdo nahradí lídry Jurečku a Sadílka?

Starší bratr reprezentačního záložníka Michala dostal svolení trénovat na Letné, sportovní šéf Slovácka Veliče Šumulikoski dolaďuje parametry Sadílkova transferu.

„Jednáme o finanční a hráčské náhradě. Naši odchovanci mají na Slovácko dveře otevřené,“ pronesl Šumulikoski včera cestou z rokování v Praze.

Sadílek si mezitím vyklidil ve Slovácku skříňku, úvodní trénink letní přípravy absolvoval tým na Širůchu ve Starém Městě bez něj.

„Se Sáďou už nepočítám,“ prohodil kouč Martin Svědík, jemuž se tak rozpadla sehraná středová dvojice Sadílek–Havlík.

Jde o druhou klíčovou figuru, kterou vítěz MOL Cupu ztrácí. Už v zimě bylo víceméně jasné, že v létě po vypršení kontraktu zmizí nejlepší střelec Václav Jurečka, místo avizované ciziny vzal nabídku Slavie.

„Trošku mě to překvapilo. Ale přeju mu to, zasloužil si to stejně jako Sáďa. Beru jako ocenění naší práce, že dva naši hráči odejdou do nejlepších českých klubů,“ poznamenal Svědík, který odolal svodům z Polska a v Uherském Hradišti začne pátou sezonu.

Kdo naváže na Jurečku se Sadílkem, netuší: „Není reálné je nahradit z vlastních zdrojů,“ připouští slovácký trenér.

Díru po Sadílkovi by mohl zaplnit Trávník, který loni hostoval v turecké Kasimpase. Složitější bude najít Jurečkova nástupce. Svědík přitom dobře vnímá, že se to nemusí podařit.

Smlouva navíc končí Riginovi Ciciliovi, a byť se útočník původem z Nizozemských Antil zapojil do přípravy, novou ještě nepodepsal. Slovácko také jedná o prodloužení hostování Ondřeje Šašinky z Ostravy, přestup kvůli vysokému odstupnému nepřipadá v úvahu.

Zatím jedinou posilou účastníka třetího předkola Evropské ligy je estonský křídelník Vlasij Sinjavskij.

„Víme, jak je trenér náročný. Nemůžeme přivést každého, kdo se nabízí,“ řekl Šumulikoski s tím, že konečný kádr by měl čítat 22 hráčů do pole plus tři brankáře.

Slovácký kouč Martin Svědík během derby ve Zlíně.

Svědík si je vědom omezených ekonomických možností skromného klubu z nejmenšího prvoligového města. Zároveň by si ale představoval rychlejší posílení mužstva.

„Byl bych rád, abychom reagovali na odchody stěžejních hráčů. A kádr navíc ještě zkvalitnili,“ doufá Svědík.

Už jen proto, aby Slovácko neokopírovalo Jablonec, jejž kvůli úzkému kádru dvojboj Konferenční a Fortuna ligy natolik vyčerpal, že se na jaře horko těžko zachraňoval v nejvyšší domácí soutěži.

Změny ve Slovácku Příchody

Sinjavskij (Karviná) Odchody

Jurečka (Slavia)

Divíšek (Brno)

Sadílek (trénuje ve Spartě) Program přípravy

25. 6. Trenčín (Širůch)

28. 6. Zl. Moravce (Rohatec) 2. 7. L. Mikuláš (Širůch)

5. 7. Třinec (Širůch)

9. 7. Vyškov (Širůch)

14.–22.7. herní soustředění ve Slovinsku (tři soupeři v jednání)

„I vedení by mělo vnímat, že jsme zodpovědní za koeficient a měli bychom v evropských pohárech něco uhrát,“ pravil Svědík.

Zatímco loni vypadlo Slovácko v kvalifikaci Konferenční ligy hned na prvním soupeři z Bulharska, letos mu stačí k průniku do skupinové fáze vyhrát buď ve třetím kole Evropské ligy nebo ve čtvrtém kole Konferenční ligy.

„Je to blízko, ale musí se všechno sejít. Když se podíváme na čtyři možné soupeře, je to obrovská kvalita,“ zmínil Svědík kvartet Dynamo Kyjev, Midtjylland, Fenerbahce Istanbul a AEK Larnaca.

Hrát se bude 4. a 11. srpna, losovat 18. července.