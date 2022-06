Potvrzeno, Slovácko si díky triumfu v poháru zahraje 3. předkolo Evropské ligy

Slovácko mělo původně hrát stejnou fázi Konferenční ligy, jenže finálový triumf Říma proti Feyenoordu mu pomohl o patro výš. Tým vedený José Mourinhem si totiž základní skupinu Evropské ligy zařídil i umístěním v italské lize a došlo k posunům.

„V dnešním oběžníku UEFA je potvrzeno, že vítěz MOL Cupu byl v nasazení posunut z Konferenční ligy do Evropské. Slovácko tedy zahájí příští sezonu evropských pohárů v třetím předkole Evropské ligy,“ uvedla na svém twitterovém účtu Ligová fotbalová asociace.

Soupeřem čtvrtého týmu uplynulého ročníku Fortuna ligy bude jeden z vyřazených týmů z 2. předkola Ligy mistrů nemistrovské větve. To může být Dynamo Kyjev, druhý tým Kypru (Larnaka), Dánska (Midtjylland), či Turecka (Fenerbahce).

Když Slovácko neuspěje, „propadne“ se do play off Konferenční ligy. Znamená to, že k účasti v základní skupině potřebuje vyřadit jen jednoho soupeře - to by pak mělo Konferenční ligu. Když se mu podaří zdolat dva, bude hrát Evropskou ligu.