Jurečka, střelec s titulem inženýra: Fotbal je fajn, ale já chtěl zadní vrátka

Bylo mu dvacet a vypadalo to, že jeho kariéra už stoupat nebude. Kopal za tým beznadějně přikovaný na dně druhé ligy, góly nedával, horko těžko kloubil fotbal s vysokoškolským studiem. A chvílemi přemýšlel, jestli to má vůbec cenu. Tehdy by Václava Jurečku nenapadlo, že si o osm let později zahraje za reprezentaci proti Ronaldovi a jako druhý nejlepší střelec ligy podepíše smlouvu se Slavií.