Cítil jsem vítěznou náladu. Nguyen zůstává brankářskou jedničkou Slovácka

Už jen kvůli účasti v Evropské lize vás to musí těšit, že?

Bylo by mi líto, kdybych si ji nezachytal. Je to velké lákadlo. Věřím, že máme velkou šanci dostat se do skupinové fáze. Kádr zůstal víceméně stejný. Trenéři také zůstávají.

Vy už jste si Evropskou ligu zachytal předloni v Liberci. Budou se hodit zkušenosti?

Tenkrát byla situace jiná. Předkola se hrála kvůli covidu jen na jeden zápas. Koukal jsem na možné soupeře, mají zvučná jména. Ale dnes je fotbal hodně vyrovnaný a neřekl bych, že nemáme šanci. I kdyby to náhodou nevyšlo v Evropské lize, máme jeden život v Konferenční lize. Věřím, že se do skupiny probojujeme.

Jak hodnotíte první rok ve Slovácku? Zdá se, že vám tým sedl.

S prostředím jsem se sžil velmi dobře. Ale na jaře jsem kvůli zranění moc zápasů neodehrál. Nechytil jsem rytmus. Chtěl bych navázat na podzim, kdy jsem odchytal všechno a výsledky tomu odpovídaly.

Zranění se vleklo. Neuspíšil jste návrat do brány?

Po prvním zranění jsem to uspěchal. Doktoři přitom říkali, že se nemůže nic stát. Když teď budu něco cítit, musím dát více na svoje tělo. Sval jsem si pak přetrhal. Nikdy jsem nebyl dlouhodobě zraněný, takže pro mě to byla nová zkušenost. Měl jsem potom určitý blok v hlavě.

Uklidňovalo vás, že trenér Svědík o vás neustále mluvil jako o jasné jedničce?

I mně to trenér říkal. Hodně mi to pomohlo. Když jsem se vrátil po zranění a udělal nějaké chyby, pořád jsem cítil, že mám důvěru, a za to jsem hodně vděčný. To není samozřejmost.

Nemrzí vás, že jste nedostal pozvánku na Ligu národů? Po několika předchozích kempech jste mohl mít za sebou reprezentační debut.

Na konci jara jsem byl zdravý a byl jsem mezi náhradníky. Už to je samo o sobě úspěch. Hlavu si z toho nedělám. Nikdy jsem neměl cíl dostat se do národního týmu. Snažím se odvádět co nejlepší výkony, a jestli to zaujme reprezentační trenéry, bude to plus.

Když jste loni mířil hostovat do Slovácka, napadlo vás, že tady prožijete tak úspěšnou sezonu?

Slovácko jsem sledoval jako soupeře. Skončili čtvrtí, věděl jsem, že je tady kvalitní tým. Hned se mi to potvrdilo. I tréninky byly vedené jinak než v Liberci, ve větší intenzitě. Bylo vidět, že je tady vítězná atmosféra. Věřil jsem, že budeme hrát nahoře. Všem jsem říkal, že do první šestky budeme určitě, což se potvrdilo s hodně velkou rezervou. A osobně jsem si věřil. Nešel jsem sem s tím, že to zkusím a nějak to dopadne. Věřil jsem, že můžu Slovácku pomoct a věřím, že se to potvrdilo.

Takže vůči Liberci, který o vás ztratil zájem, hořkost necítíte?

Ne. Byl jsem mu vděčný, protože mě vytáhli ze druhé ligy. Myslím, že také v Liberci jsem odvedl dobrou práci a byl jsem za to svým způsobem odměněný. A že jsme se rozešli takhle, to jim nevyčítám. Mělo to tak být. Zahrál jsem si Evropskou ligu. Spolupráce byla oboustranně prospěšná.