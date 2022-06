Čtvrtá posila na cestě. Lukáš Sadílek má svolení trénovat se Spartou

Slovácko v pondělí zahájilo přípravu na novou sezonu už bez Sadílka.

Šestadvacetiletý středopolař, o tři roky starší bratr reprezentanta Michala, by se měl v úterý hlásit na sparťanských kondičních testech a ve středu na premiérovém tréninku pod dohledem nového trenéra Briana Priskeho.

Sadílkovi se v posledních dvou sezonách - v obou nastoupil do 34 zápasů - povedlo naplno usadit v sestavě Slovácka, stal se jeho nepostradatelnou postavou.

V ročníku 2020/21 se podílel na patnácti gólech (6 branek, 9 asistencí), letos byl jeho podíl statisticky menší (3 + 3), ale zato svému klubu pomohl ke čtvrté příčce v nejvyšší soutěži a k vítězství v českém poháru. Slovácko ve finále zdolalo právě Spartu a už vyhlíží třetí předkolo Evropské ligy, kde narazí na jednoho ze čtveřice Fenerbahce Istanbul, Dynamo Kyjev, Apoel a FC Midtjylland.

Po Václavu Jurečkovi, jenž po vypršení smlouvy zamířil pro změnu do Slavie, přišlo Slovácko o druhou klíčovou postavu.

„Přeju mu to a zasloužil si to. Stejně jako Sáďa. Beru to jako ocenění naší práce, že dva naši hráči odejdou do nejlepších českých klubů,“ uvedl Svědík.

V kuloárech se objevují spekulace, že opačným směrem by mohl zamířit Michal Trávník, jenž se do Sparty vrátil z hostování v turecké Kasimpase a je Sadílkovi typologicky podobný. Ve Slovácku navíc fotbalově vyrostl, šel by do známého prostředí.

„Musíme reagovat na to, že stěžejní hráči odešli. Je potřeba tým zkvalitnit, abychom v pohárové Evropě byli konkurenceschopní. Problémem může být to, že se nám to nemusí podařit. Proto musíme být v přestupech důslední. Je nutno vybrat typologicky vhodná jména,“ zdůraznil Svědík.

Pokud se Spartě podaří Sadílkovu akvizici dokončit, bude její čtvrtou letní posilou. Kromě nového kouče Priskeho má pravého obránce či wingbacka Jana Mejdra z Hradce Králové i reprezentačního zadáka Jaroslava Zeleného, který může hrát ve středu obrany i na levém kraji hřiště. Přišel také olomoucký talent Kryštof Daněk.