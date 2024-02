Halušky, trdelník a pomoc Ukrajině. Slavii čeká netradiční generálka

Už za týden se opět rozeběhne fotbalová liga. Slavia, jež má po podzimu na vedoucí Spartu manko pět bodů (a zápas k dobru), hraje v neděli 11. února doma s Jabloncem. Ještě předtím narazí na Zlaté Moravce.

Původně měl do Prahy přijet Slovan Bratislava, ale jelikož lídr slovenské ligy sehrál přípravný zápas s ruským Dynamem Moskva, což vedení Slavie v čele s Jaroslavem Tvrdíkem odsoudilo, soupeř dostal košem.

Namísto Zmrhala a spol. se tak sešívaní utkají s posledním týmem slovenské ligy. Ten vede od listopadu zkušený trenér Michal Hipp, který mimo jiné působil v letech 2012 až 2013 spolu se Stanislavem Grigou u slovenské reprezentace. Možná si ho rovněž vybavíte jako kouče Jihlavy.

Na hřišti v Edenu by se v neděli odpoledne mohly objevit i nové posily - Štěpán Chaloupek z Teplic, Ondřej Zmrzlý z Olomouce, El Hadji Malick Diouf z norského Tromsö či David Zima, navrátilec z FC Turín.

Naopak v bráně se určitě nepředstaví Jindřich Staněk, novic z Viktorie Plzeň. Během soustředění v portugalském Algarve se zranil, chybět bude zhruba šest týdnů. Premiéra na domácím stadionu čeká i posilu realizačního týmu Milana Kerbra, který u kouče Trpišovského nahradil v roli asistenta Jaroslava Köstla.

Vstupenky na zápas lze zakoupit na místě, v aplikaci Slavia či zde.

Poslední přípravný duel slávistů před startem ligy má dobročinný podtext. Výtěžek poputuje na pomoc Ukrajině, konkrétně na nákup terénních sanitek a dalšího zdravotnického vybavení.

Kdo vyrazí do Edenu, koupí si vstupenku a zvolí částku, kterou chce zaplatit. Od 100 do 1000 korun. Přispět může také zakoupením virtuálního trdelníku. O co jde?

FC ViOn (název dle majitele klubu Viliama Ondrejky) na sociální síti X uvedl, že by na zápase rádi trdelník. „Praha je známá tím, že v centru se všude prodávají trdla, tak jsme trochu zavtipkovali,“ vysvětlil generální manažer klubu Marek Ondrejka.

Turisty oblíbená cukrovinka z kynutého těsta nakonec nebude. Fanoušci si ale mohou zakoupit alespoň trdelník, který svět neviděl, a přispět na dobrou věc.

Ve fanzóně však bude jiná specialita - tradiční slovenský pokrm halušky se zelím. A bude fanouškům chutnat i fotbal?