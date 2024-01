Na Slavii to je zatím málo. Smělý nápad narazil, Ihattaren jde do rezervy

Přeřazení do třetiligové rezervy, kde jsou veteráni Milan Škoda s Michalem Švecem a do kterého Slavie zařazuje nejlepší dorostence, nutně nemusí znamenat, že pokus oživit někdejší velký talent ztroskotal.

Ale zároveň to neukazuje, že by byl zatím úspěšný. Jelikož má platnou smlouvu, nelze se s ním jednoduše rozloučit. Klub tak volí přesun do béčka.

SK Slavia Praha @slaviaofficial 🆕 Mohamed Ihattaren se po skončení portugalského soustředění připojil k #SKSBtym, s nímž bude dále pokračovat především v kondiční přípravě. https://t.co/uvveXVBmvJ oblíbit odpovědět

Slavia zariskovala, když se v prosinci rozhodla zanedlouho dvaadvacetiletého záložníka angažovat.

Než totiž podepsal roční kontrakt s tříletou opcí, tak víc než rok a půl nikde nehrál a měl výraznou nadváhu.

Vize byla, že Ihattaren ohromí ligu, pomůže týmu k titulu a časem za velké peníze přestoupí do některé z elitních soutěží. Slavia by pomohla jemu i sobě.

Ale to teď tak nevypadá.

Ihattaren už v šestnácti hrál nizozemskou ligu za Eindhoven.

Nebylo muž ještě osmnáct, když se stal nejmladším hráčem v tamní soutěži, který kdy zahrával pokutový kop.

Udivoval šikovností, vytříbenou levačkou, svižným pohybem. Klasický špílmachr.

V devatenácti ho koupil Juventus, velkoryse mu dal čtyřletou smlouvu, ale pak ani minutu na hřišti stejně jako Sampdoria Janov, kde hostoval.

Vrátil se do Nizozemska, ale v Ajaxu odehrál jen čtyři minuty v poháru. Jinak nic.

Jak byl dřív výjimečný na hřišti, byly s ním problémy. Byl nespolehlivý, nedisciplinovaný. Dělal si, co chtěl, stýkal se s podivnými lidmi.

Fotbalovým nadáním mrhal a je známý i svými kauzami mimo fotbal. Rodák z Utrechtu s marockými kořeny se zapletl s mafií a v Nizozemsku je stíhán za domácí násilí.

Loni v létě jednal se Samsunsporem, ale nelíbilo se mu, jaký má plat.

Slavia ho získala jako volného hráče. Ihattaren dorazil s odhodláním, začal tvrdě trénovat. Shazoval kilogramy a v lednu odcestoval s prvním týmem na soustředění do Portugalska.

Ale tam trenérský štáb zjistil, že ze smělého pokusu nejspíš nic nebude.