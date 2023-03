Slavia venku: tři zápasy, 23 jmen a omluva. Musíme odbourat výkyvy, ví Trpišovský

Šťastné vítězství v Pardubicích (2:0), rozpačitá remíza v Teplicích (1:1) a v neděli porážka v Českých Budějovicích (0:1), které měly před víkendem nejhorší domácí bilanci v lize.

„Paradoxně jsme hráli mnohem lépe než v Teplicích, ale v našem výkonu bylo pochopitelně spoustu vad,“ kroutil hlavou slávistický trenér Jindřich Trpišovský. A mluvil o chybách.

Byla to čtvrtá venkovní porážka Slavie v sezoně a na hřištích soupeřů celkově šestá ztráta v jedenáctém zápase, což je v přímém kontrastu s vynikající formou červenobílých v domácím prostředí, kde dominují herně i výsledkově.

„Je mi líto, že jsme našim fans zkazili víkend. Již druhý,“ omlouval se v pondělí ráno na twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík. „Budeme s pokorou a tvrdě pracovat na odstranění chyb. A poučíme se,“ slíbil.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Je mi lito, ze jsme nasim fans zkazili vikend. Jiz druhy. Budeme s pokorou a tvrde pracovat na odstraneni chyb. A poucime se. Nyni je pred nami v patek otevreny trenink a v sobotu dulezity zapas. Verime ve Vasi podporu ❤️ oblíbit odpovědět

Pouze v domácích zápasech se tituly nevyhrávají a ví to i Slavia, která ve zlatých letech pod koučem Trpišovským padla venku vždy nanejvýš třikrát.

Ligové venkovní duely Slavie sezona 2022/23 Hradec Kr. - Slavia 1:0

Jablonec - Slavia 2:3

Brno - Slavia 0:4

Slovácko - Slavia 1:1

Plzeň - Slavia 3:0

Olomouc - Slavia 2:0

Bohemians - Slavia 1:4

Zlín - Slavia 0:4

Pardubice - Slavia 0:2

Teplice - Slavia 1:1

Č. Budějovice - Slavia 1:0

Problémy, které tým trápí v aktuálním ročníku, nemívala.

„Necháme si dát gól z odkopu za obranu, což se opakuje,“ kroutí hlavou kapitán Tomáš Holeš. „Na venkovním hřišti se nám to už pak těžko dotahuje.“

Stalo se to jak v prvním letním kole s Hradcem (0:1), tak následně v Plzni (0:3) a v Olomouci (0:2). I v Teplicích před dvěma týdny záhy prohrávali a na konečných 1:1 srovnali až po přestávce z jedné ze dvou nařízených penalt.

V Budějovicích už odpověď nenašli.

Chyběla totiž kreativita i produktivita.

„V posledních třech venkovních zápasech jsme dali pouze tři branky, z toho dvě z penalt,“ připomíná trenér chabou bilanci, o víkendu dokonce Slavia jako jediný z šestnácti ligových týmů nevstřelila žádný gól.

„Byli jsme příliš laxní, i proto se k nám třeba nenaklonilo potřebné štěstí,“ uvažuje Petr Ševčík. „Některé brejkové situace jsme měli vyřešit lépe,“ přidal se trenér.

Slavii se nedaří venku soupeřům vnutit vlastní hru tak, jako se jí to vede doma, kde vyhrála jedenáct z jedenácti zápasů a chlubí se impozantním skóre 44:5.

„U soupeřů se často hraje na horších terénech, pro soupeře je to velký zápas a nechá na hřišti všechno,“ vysvětluje Holeš. „Srovnat se s tím ale musíme lépe. Doma nás ženou fanoušci, zatímco venku je to vždycky spíš boj. Je to i v hlavách a v našem nastavení.“

Co ještě?

Na první pohled schází i větší lehkost a automatismy, jež se ze hry vytrácejí s častými změnami v sestavě.

Venku je nejlepší Plzeň Hned tři týmy v lize jsou na tom ve venkovních zápasech lépe než Slavia, která posbírala v jedenácti zápasech pouze 17 bodů. Nejlepší je Plzeň s 24 body, druzí jsou Bohemians s 22. Sparta získala venku 21 bodů, ale odehrála o zápas méně.

Jen brankář Ondřej Kolář, krajní bek David Jurásek a zkušený Peter Olayinka, který je na odchodu, nastoupili v Pardubicích, v Teplicích i v Českých Budějovicích v základní sestavě. Dohromady Trpišovský ve venkovních duelech po zimní přestávce protočil už třiadvacet jmen včetně úplných nováčků Igoha Ogbua, Christose Zafeirise, Davida Pecha či Petra Hronka. A ustálenou sestavu a stabilní kostru, která pomohla ke zlepšení konkurenční Sparty, nemůže najít.

Široký kádr si přitom na Slavii před pár týdny pochvalovali: „Víme, že musíme najít jen vhodný balanc, jak moc do sestavy zasahovat.“

Když potom hráči z lavičky rozhodli domácí duely s Jabloncem (5:1) či Brnem (2:0), kouč Trpišovský byl spokojený: „Máme teď větší manévrovací prostor než na konci podzimu.“

Po dvou nečekaných venkovních ztrátách, kdy Slavii ani fotbalisté z lavičky nespasili, je však otázka, zdali tým nepotřebuje spíš ustálit.

Tabulku sice pořád vede, ale druhá Plzeň ztrácí pouze bod a třetí Sparta, jež měla ještě před měsícem sedmibodové manko, pouze dva.

„Je jasné, že tady jsou další dva silné týmy, které chtějí hrát nahoře a být úspěšné,“ říká Trpišovský. „Musíme se soustředit na vlastní zápasy, zvládat je a nemít takové výkyvy v našich výkonech.“

Po sobotním šlágru s Plzní čeká Slavii zrádný duel v Liberci, domácí utkání s Olomoucí, výjezd do Boleslavi a v půlce dubna derby na Spartě. Pokud ani do té doby červenobílí svou hru na hřištích soupeřů nestabilizují, říkají si o malér.

Ligová tabulka podle zápasů na hřištích soupeřů: