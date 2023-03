Copak chce titul jen Sparta? Rivalové ztratili a přešlapují, na Letné je hlad

„Hráli velice dobře, my ne,“ procedil přes rty trenér Jindřich Trpišovský. Při televizním rozhovoru byl viditelně nesvůj: zatímco jindy odpovídá i na nepříjemné otázky s naprostým klidem, tentokrát ho ovládlo naštvání a do projevu se mu vloudila jízlivost.

Nervózní byla v Budějovicích celá Slavia. Na to, aby se rozsypala, stačil domácím jediný vydařený brejk, který pětadvacet minut před koncem s přehledem dotáhl náhradník Adediran. Hosté ze sebe předtím ani potom nevymáčkli výkon, za který by si zasloužili aspoň remízu.

A když se teď podíváte na tabulku, dojde vám, že v lize to vře jako už dlouho ne.

První pořád ještě Slavia.

O bod zpět Plzeň, která také ztratila, když doma jen remizovala s Olomoucí.

A třetí rozjetá Sparta, jež se přihnala zezadu jako tornádo. Po pěti výhrách v řadě už ji od špice dělí jen dva body, což se po rozpačitém podzimu vůbec nečekalo.

Zatímco Slavia s Plzní, které čeká v příštím kole třaskavý vzájemný zápas, přešlapují, působí přejedeně a jako by titul snad ani nechtěly, Sparta má hlad. Devět let už čeká a teď zavětřila nečekanou šanci.

I díky oživlému střelci Kuchtovi, jenž při sobotním pohodovém vítězství 4:1 nad Teplicemi zapsal sedmý a osmý ligový gól v sezoně. Asi si dovedete představit, jak teď jeho vzestup musí štvát všechny slávisty, kteří mu ještě před rokem a půl tleskali, když se trefoval v sešívaném dresu. Po návratu z Ruska si ale vybral Spartu a po mizerném začátku znovu prožívá povedené období.

Dokazuje, že když se mu všechno sejde, nic ho netrápí a tým ho umí využít, může myslet vysoko. Třeba i na základní sestavu reprezentace, kde se loni v létě blýskl góly proti Švýcarům a Španělům. Když mu naopak cosi nesedí, hned to poznáte.

Funguje teď tedy Sparta, protože se rozjel Kuchta?

Nebo se Kuchta rozjel, protože začala fungovat Sparta?

Zní to jako otázka typu slepice versus vejce, ale o fous pravděpodobnější je druhá možnost. Svéráz s devítkou na zádech totiž vážně není typem hráče, který zapadne do každého systému a bude spolehlivě pálit, ať se děje, co se děje.

Útočník Sparty Jan Kuchta uniká během utkání s Teplicemi.

Potřebuje servis, podporu, pochopení, speciální zacházení. Když mu privilegia v rozumné míře poskytnete, buďte si jistí, že všechno bohatě splatí. Jen musíte počítat s tím, že na spoluhráče si nezvykne hned – a že i oni nějaký čas tápou, než k němu najdou cestu. Však i dánskému kouči Priskemu, který se od léta pokouší Spartu restartovat, chvíli trvalo, než zjistil, jak s Kuchtou správně zacházet.

V rozestavení s jedním útočníkem byl Kuchta na začátku sezony osamocený, někdy přímo utopený. Stávalo se, že vůbec nebyl u míče, protože parťáci nechápali jeho specifické návyky a pohyb po hřišti. Navíc hned v prvním zápase proti Liberci ošklivě šlápl na brankáře Vliegena a dostal flastr na čtyři zápasy.

Když si trest odpykal a měl se vpředu doplňovat s čahounem Čvančarou, často si spíš překáželi. Spolupráce, od které si sparťané hodně slibovali, vůbec neklapala a oba střelci trpěli.

Až když Priske po debaklu v derby se Slavií přešel na neokoukaný systém 3-4-3, dostal Kuchta roli, ve které si libuje. Sparta vyhrála osm z devíti ligových zápasů a chlapík, na něhož se spoléhá, je od jara jako nový. Změnil způsob tréninku, stravu, pitný režim a v posledních pěti utkáních se trefil šestkrát.

„Sám na sobě hodně pracuje, hodně mu pomáhali kondiční trenéři, díky tomu shodil pár kilo. S asistentem Larsem Friisem, který se věnuje útočníkům, pracovali i na zdánlivých detailech,“ vyjmenoval v sobotu kouč Priske. „Od Vánoc dře hodně tvrdě a vrací se mu to.“

Totéž platí pro celou Spartu, která do jara nastoupila hodně zostra.

Kdo ji zastaví? Příště se o to pokusí tápající Ostrava.