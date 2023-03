Priske vyzdvihl Kuchtu i náhradníky: Kádr je velmi silný, nemůžu si stěžovat

Využil šíře kádru a sáhl po změnách. Ty se vyplatily - záložník Qazim Laci například poprvé nastoupil v základu na Letné a vedle Lukáše Sadílka vytvářel nebezpečné přihrávky. Náhradníci Kaan Kairinen a Awer Mabil zase pomohli oživit hru.

Priske se rozhodl i pro jednu zásadnější změnu. Posadil kapitána Ladislava Krejčího, který poprvé od úvodního jarního kola neodehrál jedinou minutu. Místo něj naskočil Asger Sörensen.

Právě dánský stoper, který v týdnu v Liberci naskočil z lavičky, svou čtvrtou brankou v sezoně zvyšoval na 3:0. „Jsem za něj rád. Daří se mu po celou dobu jeho působení, hraje na vysoké úrovni a pomáhá v rozličných aspektech utkání. Je velkým přínosem,“ chválil Priske.

Jak vlastně zapadl do kabiny?

Asgera mají všichni rádi. Je to profesionál a pracovitý kluk, který má skvělý charakter. Pro kluky je to výborný spoluhráč, což pomáhá vytvářet příjemnou atmosféru, díky které jsme ještě silnější.

Síla kádru je patrná - i směrem k náročnému utkání v Liberci. Jak se tým připravoval?

Ve středu to pro nás bylo velmi fyzicky těžké. Zaměřujeme se většinou primárně na to, jak jsou na tom hráči kondičně, ale tentokrát byl důležitý i mentální aspekt týmu. Čekal nás soupeř hrající o záchranu, kterému se tolik nedaří. Navíc udělali spoustu nečekaných změn v sestavě. V takových duelech si nemůžete dovolit ztratit body, a tak jsme se snažili kluky co nejvíce udržet ve formě.

Pomáhá i to, že máte spoustu možností, kam sáhnout?

Všichni hráči přes týden bojují na trénincích a snaží se. Říkal jsem, že potřebujeme konkurenci a tu teď máme. Také je důležité, aby všichni byli stoprocentně připravení a rozuměli své roli, kterou od nich vyžadujeme. Trofeje navíc nevyhrává jen základní jedenáctka, ale všichni, kteří zasahují do zápasu. Proto jsme rádi, že jsou všichni správně nastavení. Nemám vlastně moc věcí, na které bych si mohl momentálně stěžovat.

Nelze opomenout nárůst formy Jana Kuchty. Jak s ním pracujete?

Kuchta se celou dobu tvrdě připravuje. Od Vánoc se mu navíc daří nejen střílet góly, ale je schopný i přihrávat, zvládat souboje a získávat důležité fauly. Kolem něj pracuje velké množství lidí, on sám tvrdě maká a spolupracuje s kondičními trenéry. Také zhubnul několik kilo. Věnuje se mu asistent Lars Friis, který má na starost útočnou fázi hry, kde se snaží najít i malé detaily, které pak mohou pomoci.

Kuchta je u vás na hostování. Mluvil jste s vedením o případném uplatnění opce?

S vedením jsem nemluvil, na to je příliš brzy. S Tomášem Rosickým sice každý den hráče probíráme, ale co se týče letních záležitostí, nejsme zatím konkrétní.

Náskok Plzně se vám podařilo smrsknout na pouhý bod velmi rychle. Čekal jste to?

Nečekal. Upřímně ani nevěnuji tolik pozornosti bodovým rozdílům. Samozřejmě na tabulku koukám a zápasy ostatních přirozeně sleduji, ale veškeré moje soustředění je nastaveno na Spartu. Naše ambice jsou nejvyšší, chceme vyhrávat zápasy a nakonec na jaře získat více bodů než soupeři, což jsem předesílal už v lednu. Máme na to, abychom to splnili bez ohledu na to, jak hrají ostatní.

V závěru jste inkasovali nešťastný gól po Vitíkově chybě. Co na to říkáte?

Stručně; jsem smutný, víc k tomu nemám.