Další náraz Slavie. Výkony venku se opakují, lituje Holeš. Kouč viděl plno chyb

Slabý první poločas, nízké nasazení a jedna chyba, kterou soupeř využil. Fotbalová Slavia se sbírá z dalšího nepovedeného výkonu a ještě horšího výsledku.

Jihočeši od úvodu bojovali, hýřili aktivitou a nepouštěli favorita do tlaku. „První poločas byl od nás slabý. Neměli jsme pohyb, jaký jsme chtěli. Plánovali jsme soupeře uvařit, ale oni dobře kombinovali a nedařilo se nám to,“ litoval kapitán sešívaných Tomáš Holeš.

Spokojený nebyl ani trenér Jindřich Trpišovský. „Naše hra v prvním poločase měla plno chyb. Chyběl nám pohyb, byli jsme pozdě u soupeřů, neměli odražené míče. V nasazení byly Budějovice lepší,“ komentoval.

Po pauze sice sešívaní začali mít územní převahu, ale výrazné šance si netvořili. A naopak je Dynamo z rychlého brejku potrestalo. Domácím trenérům vyšlo střídání a Quadri Adediran po pěti minutách na hřišti trefil vítězství.

„Necháme si dát gól vlastně z odkopu, z jediné šance soupeře. Venku se nám to opakuje. Věřím, že kdybychom vstřelili branku, tak to klidně uhrajeme i na 1:0. Ale když první inkasujeme, tak se to těžko otáčí,“ shrnul Holeš.

Slavii nebyl nic platný ani závěrečný tlak. Na jeden ze třinácti rohových kopů vyrazil i brankář Ondřej Kolář a jen se štěstím ze situace Pražané podruhé neinkasovali.

Stejně však nezískali ani bod. V tabulce sice nepřišli o vedoucí příčku, ale Plzeň je za sešívanými už jenom o bod a Sparta o dva. Příště navíc slávisté v přímém souboji vyzvou právě druhou Viktorii.

„Vnímáme, že je to vyrovnané. Jsou tam tři týmy a bude to boj až do konce. Napoví vzájemné zápasy. Měli jsme možnost odskočit, ale nepovedlo se,“ dodal Holeš.

Tlak soupeřů zatím neřeší ani kouč Trpišovský. „Není teď zásadní, jak je to v tabulce. Je to těsné, vnímáme další dva silné týmy, které mají vysoké ambice. Ale musíme se dívat hlavně sami na sebe a zvládat naše zápasy. Je důležité nemít výkyvy ve výkonech. Hráli jsme sice lépe než v Teplicích, ale nebylo to ono. Hlavně tedy v prvním poločase,“ uzavřel.