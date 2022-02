Jak Slavia řeší útočníky. Dva cizinci prchli, jednání o Filovi na bodu nula

Dva dny před úvodním jarním výkopem proti poslední Karviné se ale situace nikam neposunula.

Hlavní zimní cíl? Devatenáctiletý Daniel Fila z Mladé Boleslavi, který se na podzim prosadil do ligové sestavy. Pod náročným trenérem Karlem Jarolímem nastřílel čtyři branky a své místo našel i v reprezentaci do jednadvaceti let.

Trenér Trpišovský kývl: „Zájem o něj máme, je jedním z mladých hráčů, které sledujeme, jenže momentálně jsou jednání na bodu nula. Uvidíme, co přinese další čas.“

Zatímco ve většině Evropy už zimní přestupní termín vypršel, české kluby mohou nové hráče přivádět až do 22. února. A není vyloučené, že se do té doby pohne i jednání na trase Slavia-Boleslav.

Kromě Fily totiž červenobílí dlouhodobě a zatím marně usilují i o zisk levého obránce Davida Juráska, jiného mládežnického reprezentanta.

„Ve hře navíc v zimě byli i dva útočníci ze zahraničí,“ uvedl Trpišovský. „Měli jsme je vyhlédnuté, ale ani v jednom z případů jsme na transfer nedosáhli.“

Protože oba v průběhu aktuální zimy zamířili do jiných klubů.

První z nich, Ibrahima Koné, je dvaadvacetiletý útočník z Mali. Metr devadesát. Reprezentant. Poslední čtyři roky působil v Norsku a v pondělí definitivně zamířil ze Sarpsborgu do francouzského Lorientu. Cena? Okolo sta milionů korun.

Malijského útočníka Ibrahimu Koného, kterého sledovala i Slavia, v zimě angažoval Lorient. Švédský mládežnický reprezentant Amin Sarr byl v hledáčku Slavie, nakonec však z Malmö zamířil do Heerenvenu.

O dva roky mladší Amin Sarr je podobný typ. Urostlý střelec se senegalskými kořeny. Loni coby hráč švédského Malmö hostoval v Mjällby, na konci ledna odešel za zhruba padesát milionů korun do nizozemského Heerenveenu.

Jde o další důkaz, že po vyčerpání tuzemských zdrojů mají právě skandinávský trh na Slavii vysoko.

K nejlepším hráčům v lize se po roce v klubu zařadil dánský krajní hráč Alex Bah, který přišel ze SönderjyskE. Záhy se do základní sestavy propracoval i švédský stoper Aiham Ousou, posila z léta, a oklikou přes Rakousko to do Edenu ve stejné době vzal ještě jeden Dán: Mads Emil Madsen.

I on by měl dostat na hřišti po zimních odchodech střelce Kuchty a tvůrce hry Stancia větší prostor.

„Jde o citelný zásah do týmu,“ řekl Trpišovský o odchodech. „Ale dokázali jsme se vypořádat se ztrátou Tomáše Součka i Vládi Coufala a já věřím, že si poradíme i nyní.“

Slavia v zimě vedle produktivního dua Stanciu, Kuchta přišla také o Ubonga Ekpaie, který v rámci výměny za Yiru Sora zamířil do Baníku. Pro jaro trenéři naopak počítají s Maksymem Talovjerovem, novým stoperem z Českých Budějovic.