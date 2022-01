Plavšič na beku, zlepšení Madsena. Co ještě ukázala generálka Slavie

Že Baník odehrál o šest přípravných duelů víc, bylo vidět snad jen v úvodní desetiminutovce. „Trochu jsme se hledali,“ přiznal záložník Petr Ševčík, který prvním gólem nastartoval slávistickou dominanci.

„Zajímalo by mě, jak by vypadala třeba konfrontace s Ferencvárosem, když v tuhle chvíli vidím, jak jsou kluci nadupaní a dostatečně odpočinutí,“ připomněl trenér Jindřich Trpišovský loňské vyřazení v předkole Ligy mistrů.

Jeho svěřenci si proti Baníku vedli náramně. Kdyby první poločas skončil 7:0, nikdo by se nemohl divit. Druhou půli už ovlivnil pohodlný náskok i několikanásobná střídání.

„Přijeli jsme si sem pro náročný test a byl pro nás až moc náročný,“ uznal trenér soupeře Ondřej Smetana. „V první půli jsme hráli bojácně, ustrašeně, Slavia byla všude dříve. Jsme rádi, že ve druhém poločase jsme k tomu přistoupili jinak a snížili jsme,“ dodal po porážce 2:4.

Plavšič na beku? To funguje!

Že Plavšič, loňská posila ze Sparty, nastoupí v obraně, nebylo překvapivé, protože zprávy o jeho přesunu z křídla do zadních řad se šířily už ze soustředění v Portugalsku, kde mezi sebou slávisté odehráli alespoň modelová utkání. „Momentálně je skvělý, velice produktivní. V těch zápasech byl možná náš nejlepší hráč,“ chválil tehdy Trpišovský.

Plavšič si produktivitu přenesl i do generálky, v níž ostravské obraně dělal obrovské problémy a kterou korunoval gólem a dvěma nahrávkami.

V útočné fázi byl pořád na křídle a soupeř nedokázal zachytávat jeho náběhy z druhé vlny. Zatímco beci se museli věnovat Schranzovi s Lingrem, Plavšič díky své rychlosti a preciznímu driblinku chodil do přečíslení. Krajní záložníci Buchta s Faltou, kteří si během zápasu vyměnili pozice, se s ním nestíhali vracet, natož si útočící slávisty s obránci rozebrat.

„Už v Portugalsku ukázal, že mu tahle pozice víc než vyhovuje. Je sice malý, ale je extrémně rychlý a má skvělé náběhy za obranu. Využívá toho tak, jak trenéři chtějí, momentálně je pro nás obrovsky přínosný. Doufáme, že si to přenese i do sezony,“ přikývl Ševčík.

Otázkou samozřejmě je, jak si povede směrem dozadu, protože v tomto ohledu ho soupeř příliš neprověřil. Některé situace vyřešil díky výbušnosti, kdy byl u míče prostě rychleji. Jednou či dvakrát naopak vystartoval trochu zbytečně a nechal za sebou volný prostor, což by třeba Fenerbahce v blížícím se souboji v Konferenční lize mohlo trestat.

Stopeři působí sehraně, ale návrat opor je blízko. Talovjerov potřebuje čas

Stoperská dvojice Aiham Ousou a Taras Kačaraba je po podzimu už dobře sehraná. Oba se zlepšili v rozehrávce a Ousou si zvykl na tuzemský fotbal natolik, že spoluhráčům zakřičí, že mají „záda“, v češtině.

Trenér Trpišovský ovšem vyhlíží návrat defenzivních opor Ondřeje Kúdely a Davida Hovorky. Oba už mají za sebou operace i rekonvalescenci a brzo by se měli připojit k týmu. Slávistický kouč s nimi předběžně počítá od poloviny března.

Maksym Talovjerov, který v zimní přestávce přišel z Českých Budějovic, aby zvedl konkurenci v zadních řadách, po svém příchodu na hřiště v generálce zatím nepůsobil moc jistě.

Jedenadvacetiletý rodák z Doněcku je hlavně příslibem do budoucna, podobně jako osmnáctiletý Filip Prebsl, který se však proti Baníku zranil.

Kdo místo Stancia? Možností je spousta

Rumunský záložník Nicolae Stanciu v nominaci na zápas chyběl a Trpišovský potvrdil: „Jeho odchod řeší sportovní úsek klubu a pravděpodobně to dopadne.“

Podle informací iDNES Premium má namířeno do čínského Wu-chanu.

Slavia ztrácí autora šesti ligových podzimních asistencí a tří gólů.

Na Stanciově pozici nastoupil Mads Emil Madsen, který Plavšičovi nahrál na gól. Od svého příchodu v létě byl v základní sestavě jen v pohárových utkáních proti Velvarům a Zlínu. Postupně se z něj stává hráč, který může myslet na základní sestavu.

„Musím říct, že mě velmi překvapil. Za mě je to jeden z nejlepších fotbalistů tady, je to nadstandardně chytrý hráč,“ popsal Ševčík, jenž s ním nastoupil v záložní řadě.

„Budeme hrát trochu jinak, ale alternativ se nabízí víc: Lingr, Ševčík, Schranz. V tréninku zkoušíme i Dana Samka a právě Madse. Musíme přijít na to, co bude nejvhodnější pro tým,“ poznamenal Trpišovský. Do středu zálohy také očekává návrat Lukáše Provoda, který by měl brzy s týmem začít trénovat podobně jako Kúdela s Hovorkou.

Kuchta uvolnil místo Krmenčíkovi, další útočník možná přijde

Co se týče statistik, ještě více bolestivý je odchod nejlepšího střelce Jana Kuchty, který dal na podzim devět gólů a dva připravil.

Ale zároveň je to šance pro Krmenčíka, aby ukázal, proč do Slavie z Brugg přišel.

Proti Ostravě svou jedinou vyloženou šanci proměnil, navíc se podepsal i pod Plavšičovu branku. Právě jeho centr z pravé strany bránící Svozil srazil k asistujícímu Madsenovi. Zajímavou akci Krmenčík předvedl i po změně stran, ale po stahovačce uvnitř vápna vypálil nad.

„Za dobu, co tu je, vypadá nejlépe. V kempu udělal spoustu práce, což bylo vidět proti Ostravě na aktivitě a pohybu,“ řekl Trpišovský.

Na druhou stranu se ani v přátelském zápase nevyvaroval potyčce a odnesl si žlutou kartu.

Útočníkem číslo dva je Stanislav Tecl a na hrot také Trpišovský počítá s Lingrem, Schranzem nebo Olayinkou.

Zatímco mladík Denis Alijagič, který dal za podzim ve druhé lize za Vlašim ve 14 zápasech 11 gólů (celkem 15 branek v 17 zápasech), bude na jaře sbírat herní praxi na hostování v jiném ligovém týmu. „Navíc řešíme možný příchod ještě jednoho útočníka,“ zdůvodnil slávistický kouč.

V sobotu doma proti Karviné nastoupí na hrotu Krmenčík. Trpišovský také potvrdil, že bude hrát i Plavšič. Variant má ovšem několik a sestavu bude přizpůsobovat soupeři a prostředí.

Ve středu 9. února už Slavia hraje pohárové derby ve čtvrtfinále se Spartou a o víkendu ji čeká další těžké utkání na Slovácku.

Následující týden slávisté vycestují do Turecka k úvodnímu zápasu o osmifinále Konferenční ligy proti Fenerbahce.