Se Sorem, Talovjerovem i Madsenem na Fenerbahce. Slavia upravila soupisku

Pohárová soupiska nekopíruje kádr mužstva pro domácí soutěže, v nichž počet hráčů může být neomezený, ale má svá pravidla.

Mužstvo na ní může mít maximálně pětadvacet hráčů, z nichž minimálně dva musí být brankáři, a zároveň musí být v týmu čtyři kluboví odchovanci starší jedenadvaceti let.

Na tzv. B list může zapsat hráče do jedenadvaceti let, který je v klubu alespoň dva roky. To je případ například Daniela Samka.

Pokud tým své odchovance nemá, přichází o možnost mít na soupisce maximální počet pětadvaceti hráčů. Když má v týmu jen tři, může mít na poháry o jednoho hráče méně, čili čtyřiadvacet hráčů. Když má jen dva odchovance, tak třiadvacet. Když jednoho, tak dvaadvacet, což byl naposledy právě případ Slavie.

Podle řádů Evropské fotbalové unie (UEFA) patřil mezi odchovance jen Jan Kuchta. Jenže ten přestoupil do Lokomotivu Moskva, takže pro jarní sezonu může mít tým jen jedenadvacet hráčů starších jedenadvaceti let.

Tým Slavie pro poháry změny proti podzimu Chybí: Kuchta, Bořil, Ekpai, Takács Noví hráči: Sor, Madsen, Talovjerov

A zároveň proti podzimní části mohl trenér Jindřich Trpišovský udělat jen tři změny, resp. doplnit soupisku maximálně o tři nové hráče a tři škrtnout.

Vedle Kuchty je pryč Ubong Ekpai, jenž odešel do Ostravy. Nedostalo se na Ladislava Takácse, jenž je také na odchodu, a kapitána Jana Bořila. Ten kvůli zranění kolene na jaře do hry nezasáhne.

Na pohárové soupisce nejsou dlouhodobě zranění David Hovorka s Lukášem Provodem. Vzhledem k regulím, které nepovolují registrovat více než tři nové hráče, se tam nedostal ani Jakub Hromada.

Kouč Trpišovský tam zařadil stopera Maksyma Talovjerova, který přestoupil z Českých Budějovic. Dále také křídelníka Yiru Sora, jenž přestoupil z Baníku Ostrava. A rovněž středopolaře Emila Madsena, který na podzim základní skupinu Konferenční ligy neabsolvoval.

„Promluvil do toho odchod Jana Kuchty, takže jsme přišli o jedno místo, do toho tam byli zranění hráči. Musíme kalkulovat i s tím, že Alex Bah nemůže v prvním utkání nastoupit kvůli trestu za žluté karty. Navíc je tam karetní ohrožení u dalších hráčů, což jsme taky brali v potaz. Ty tři jsme vybrali právě i kvůli zastupitelnosti na postech, které jsme potřebovali,“ vysvětlil Trpišovský.

Na soupisce zůstal Nicolae Stanciu, přestože míří do čínské ligy. Jednak proto, že Slavia stejně nemohla udělat víc změn, a také případně kvůli možnosti, pokud by se jeho přestup z různých důvodů ještě nakonec neuskutečnil, například kvůli vízové povinnosti.

K prvnímu zápasu o postup do osmifinále Konferenční ligy slávisté nastoupí ve čtvrtek 17. února na stadionu Fenerbahce Istanbul, odveta se hraje o týden později v Edenu.

Vyřazovací fázi Konferenční ligy si na jaře zahraje také Sparta, ale ta dilema se soupiskou pro poháry řešit nemusela.

Do její středeční uzávěrky získala v zimním přestupovém termínu jen Tomáše Čvančaru.

Přitom se místo uvolnilo po odchodech Drchala, Karlssona a Vindheima. Navíc má v kádru několik svých odchovanců, jako jsou Sáček, Pavelka, Wiesner, Krejčí starší, Juliš či Pulkrab.