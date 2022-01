Ve fotbalových kruzích se o ní šíří leccos, ale nedá se říct, že by nedržela slovo. Před měsícem rumunským novinářům tvrdila: „Sledujte, vyjednávám pro Nica Stancia lednový přestup. Překvapivá destinace. Mimo Evropu.“ Mysleli jste si, že rumunská agentka Anamaria Prodanová jen blafuje? Nebylo by to poprvé, ale tentokrát se zdá, že to, co slíbila, se už brzy vyplní. Stanciu, tahoun mistrovské Slavie a nejdražší hráč v historii ligy, Česko opravdu opouští.