Trpišovský o Stanciovi: Ztrácíme nejlepšího hráče ligy, bude těžké ho nahradit

Podle informací iDNES Premium má rumunský záložník namířeno do čínského Wu-chanu. „Dostal nabídku, která ho zaujala,“ uvedl Trpišovský v nahrávce pro média.

„Nico je výjimečný hráč. Je to pro nás velká ztráta. Těžko se nahrazuje,“ pokračoval slávistický trenér. „Nico byl nejlepší nahrávač. Nejlepší střelec Jan Kuchta zase už odešel do Lokomotivu Moskva.“

„Když si řekneme, kolik gólů padlo po jejich spolupráci, tak to oslabení je jednoznačné. Za mě ztrácíme nejlepšího hráče ligy,“ doplnil ke Stanciovi.

Mohl by Stancia nahradit třeba Mads Emil Madsen, který nastoupil v generálce proti Baníku na stejné pozici?

Mads bude na soupisce pro Konferenční ligu, takže s ním počítáme. Ale Nico měl specifickou typologii, která v týmu ani v lize momentálně není. Budeme hrát trochu jinak, ale alternativ se nabízí víc: Lingr, Ševčík, Schranz. V tréninku zkoušíme i Dana Samka a právě Madse. Musíme přijít na to, co bude nejvhodnější pro tým. Půjde o to, kdo bude za podzim na Nicově pozici dělat nejvíc bodů.

Jak jste vlastně spokojený se zápasem? Hlavně s prvním poločasem, ve kterém jste dali čtyři góly?

Spokojený jsem. Jsem rád, že jsme měli možnost to odehrát na domácím hřišti. A jsem rád, že Baník dorazil. Neměli jsme přípravné zápasy, takže tenhle měl úplně jiný charakter. Samozřejmě nám to hodně ukázalo. V prvním poločase jsme měli dobrý vstup, byli jsme produktivní. Ve druhé půli se Baník zlepšil, měl lepší pohyb a my dostali dva góly ze standardek. Plus po rohu byl další závar. Výsledkově se druhý poločas nepovedl a herně byl také slabší. I to je dobře - ukázalo nám to ukázalo věci, které v tréninku neuvidíme.

Jak se vám líbil výkon Srdjana Plavšiče, kterého jste postavil na levý kraj obrany? Na dva góly nahrál, jeden vstřelil.

Velká aktivita i velká kvalita ve finále. Nejen, že přihrál na gól a gól dal, ale i všechny jeho centry byly adresné. Celá levá strana hrála výborně. Po poločase šel preventivně dolů, protože měl drobnější problém s achillovkou, takže jsme nechtěli nic riskovat. Doufáme, že si to přenese i do prvního kola.

Gól vstřelil i Michael Krmenčík. Bude po odchodu Jana Kuchty jedničkou v útoku pro jaro?

Momentálně ano. Za dobu, co tu je, vypadá nejlépe. V kempu udělal spoustu práce, což bylo vidět proti Ostravě na aktivitě a pohybu. V sobotu odstartuje sezonu, stejně jako Srki (Plavšič). I on začne první kolo a pak si to vyhodnotíme. Sled dalších zápasů je rychlý. Bude také záležet na typologii: doma, venku, jaký soupeř. Takže nechci předpovídat.

Jak to vypadá se stopery? Musel jste střídat Tarase Kačarabu i mladého Filipa Prebsla.

Tarase jsme stáhli preventivně. Měl v zápase dvě srážky se soupeřem. U Filipa to bohužel vypadá vážně. Je to problém s kotníkem, pravděpodobně distorze. To nás mrzí, protože v tréninku vypadal dobře a navíc má nakročeno k zajímavému hostování v lize. Snad to nebude tak vážné, aby vypadl na delší dobu.

Když mluvíme o hráčích na marodce, jak to vypadá s Lukášem Provodem, Ondřejem Kúdelou a Davidem Hovorkou?

Lukáš v Německu na klinice absolvoval výstupní prohlídku. Momentálně je absolutně zdravý a zhruba za 14 dní by se měl zapojit do týmového tréninku. Ondra Kúdela je na tom podobně. Trénujou spolu ve skupině, dělají všechno. To samé David Hovorka - dělá všechno a čekáme na svolení, aby se připojil k týmu.

Jak to vypadá s Janem Bořilem? Jeho zranění bylo také vážné.

Bóřa je momentálně v rekonvalescenci po operaci v Německu, kde mají kluci špičkový servis. Operace dopadla nadmíru dobře. Zhruba za čtyři měsíce by mohl začít s běháním. Ale každý hráč to má individuální. Ačkoliv prognózy u Honzy nebyly dobré, operace mu dala naději, že se ještě k fotbalu vrátí. Jestli vše půjde podle plánu, do šesti sedmi měsíců bude u týmu.

Petr Ševčík (23) a Michael Krmenčík slaví gól Slavie.

Jaké jsou plány s Denisem Alijagičem, kterému se dařilo na podzim ve druhé lize a absolvoval s vámi přípravu?

U něj momentálně registrujeme zájem z ligových klubů. S jeho agentem probíráme nejvhodnější formu hostování. Ve Vlašimi naznačil velký potenciál, hostování v lize je další vhodný krok. Chceme upřednostnit to, aby pravidelně nastupoval a měl minutáž, kterou by u nás mít nemusel. Na hrot máme Krmenčíka, Tecla a počítáme tam i se Schranzem, Lingrem a Olayinkou. Navíc řešíme možný příchod ještě jednoho útočníka.

Odejít by měl i Ladislav Takács, právě do Ostravy.

Jeho přesun zkomplikoval zdravotní stav. Musel znovu na operaci s meniskem a je v rekonvalescenci. Baník má i přesto o jeho služby zájem. Kluby jsou domluvené, s hráčem jsme také domluvení. Teď už jen záleží na tom, jak se bude jeho rekonvalescence vyvíjet, aby mohl Baníku pomoct.

A jak jste celkově spokojený s přípravou?

Musím říct, že hodně. Kór kdybych měl srovnat s čtyřmi pěti přípravnými obdobími zpátky. Bojím se jen covidu - to by pro nás bylo nepříjemné, protože jsme udělali hodně práce. Zajímalo by mě, jak by vypadala třeba konfrontace s Ferencvárosem, když v tuhle chvíli vidím, jak jsou kluci nadupaní a dostatečně odpočinutí. Zdravotně jsme na tom dobře a musíme se jen vyrovnat s odchodem Kuchtiče a Nica. A dát si pozor na covid.