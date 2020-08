Bez Hromady, Zeleného i Júsufa. Slávisté odjeli na soustředění

Aktualizujeme 10:45 , aktualizováno 10:45

Čtyřiadvacet fotbalistů do pole a čtyři brankáře vzal trenér Jindřich Trpišovský na druhé letní soustředění. Na cestě do Laa an der Thaya už nebyli obránce Zelený, záložník Hromada a útočník Júsuf, s nimiž se do kádru pro podzim nepočítá.