Mistr žonglů, upřímný drzoun i mladý talent. Koho Slavia získala z Liberce

Tři ze čtyř nováčků trenér Jindřich Trpišovský zná, vedl je na předchozích štacích. Jen talentovaného Michala Berana doposud bedlivě sledoval a podrobněji jej pozná až během letní přípravy.

Co víme o něm a dalších slávistických akvizicích ze Slovanu Liberec?

Odehráno v lize/vstřelených gólů: 109/1

Předchozí působiště: Sparta (do 2014), Žižkov (hostování, 2014 až 2015), Č. Budějovice (hostování, 2015 až zima 2016), Liberec (doposud)

Věděli jste, že jeho jméno najdete na poháru v Síni slávy Manchesteru United? Když mu bylo 11, vyhrál celosvětové finále dovednostních soutěží a cenu přebíral na stadionu Old Trafford před 70 tisíci diváky. Tehdy byl ještě sparťanem, do áčka se však neprosadil a osudové pro něj bylo hostování na Žižkově. Potkal se tam totiž s trenérem Jindřichem Trpišovským.

„Dobře ho známe, trénovali jsme ho ve Viktorce i Liberci. V aktuální sezoně hrál na špičce tabulky, dostal se do finále poháru, kde předvedl proti Spartě skvělý výkon,“ řekl Trpišovský o Karafiátovi s tím, že jej přivádí i kvůli zdravotním problémům ostatních stoperů Slavie.



Jan Kuchta 23 let, útočník

Odehráno v lize/vstřelených gólů: 67/14

Předchozí působiště: Slavia (do 2016), Bohemians (hostování, léto 2016 až zima 2018), Žižkov (hostování, jaro 2018), Slovácko (hostování, podzim 2018), Teplice (hostování, jaro 2019), Liberec (doposud)

Svého času třetí nejlepší dorostenec v zemi, který přiznával, že mu fotbal šel vždycky líp než škola. A na svůj talent hřešil - možná i proto začal v lize dávat góly až před dvěma lety na Slovácku. Pár jich vstřelil i v Teplicích, kde jej však po půl roce vymetli z hostování s tím, že nenaplnil očekávání a fotbal pro něj nebyl na prvním místě. Srovnal se až v Liberci, pod vedením Pavla Hoftycha, oblíbeného trenéra z mládežnických reprezentací.

„Je to hodně specifický hráč. Kdysi jsem mu říkal, že před sebou má dvě cesty: buď z něj bude špičkový hráč, anebo nebude hrát fotbal vůbec. Nic mezi tím. Jsem rád, že si vybral tu první variantu,“ prohlásil o důrazném, dravém útočníkovi Trpišovský.



Michal Beran 19 let, střední záložník

Odehráno v lize/vstřelených gólů: 12/1

Předchozí působiště: Slovácko (do 2017), Slavia (2017), Bohemians (do léta 2018), Liberec (doposud)



Talentovaný střední záložník má ve Slavii mladšího bráchu Štěpána (ročník 2004), loni na podzim se začal prosazovat mezi dospělé v liberecké rezervě, od jara i v áčku a svými výkony pomohl Slovanu k pátému místu i do finále národního poháru. Šikovný, nesmírně pracovitý a také přemýšlivý fotbalista: po úspěšném absolvování pedagogického lycea uvažuje nad vysokou školou.

„Michal nás zaujal loni v létě v přípravných zápasech, od té doby jsme byli v kontaktu. Je to moderní prototyp hráče se skvělým driblingem, finální fází a předfinální přihrávkou. Má sice jenom pár ligových startů, ale potenciál naznačuje obrovský. Je to pro nás hráč směrem do budoucna, a proto chceme, aby s námi absolvoval část přípravy a následně měl herní vytížení v Liberci,“ prohlásil o něm Trpišovský.



Tomáš Malinský 28 let, krajní záložník

Odehráno v lize/vstřelených gólů: 132/14

Předchozí působiště: Chrudim (do 2011) Hradec Králové (od léta 2011 do léta 2017), Liberec (doposud)

Specialista na Spartu, ze čtrnácti ligových gólů jich dal šest právě slávistickému rivalovi. „Asi by mě měla koupit,“ vtipkoval naposledy. Nesmírně dynamický ofenzivní záložník má nálepku drzouna, provokatéra, který nepoužívá fráze. Místo toho říká, co si myslí. „Pan rozhodčí měl asi zavřený oči. Já nevim, českej fotbal... Trapný, trapný, trapný,“ prohlašoval třeba po podzimní křivdě v Plzni. Jindy zase obránci Matěji Hanouskovi vzkazoval, ať si přečte pravidla.

„Tomáš je nejrychlejší z rychlých. Jeho předností je obrovská dynamika, běžecká vybavenost. Fotbalově a mentálně vyzrál, na jaře patřil jednoznačně mezi nejlepší ligové hráče,“ řekl k němu Trpišovský. Mimochodem, i Malinského dobře zná z předchozího působení ve Slovanu, z Hradce Králové jej do Liberce přivedl.