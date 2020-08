Slavia získala Lingra. Záložník budoucnosti, hráč pro reprezentaci, řekl o něm kouč

Jedenadvacetiletý ofenzivní fotbalista prožil nejlepší sezonu v kariéře, dal sedm branek, trefil se i proti Spartě.

Slavia ho bere i jako možnou náhradu za reprezentačního záložníka Lukáše Masopusta, o kterém uvažuje West Ham United.

Lingr je rychlý, není líný na krok, je mrštný, šikovný s míčem, ve vápně má dobrý výběr místa.

„Ondra je univerzální ofenzivní hráč, který dokáže nastoupit na všech postech v záloze. V Karviné nastupoval i v útoku, ale my v něm vidíme spíš takového záložníka budoucnosti. Je to hráč, který by měl brzo typologicky zapadnout do naší hry. Je běhavý, fotbalový, má rád osobní souboje a je to emoční hráč,“ řekl o něm slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Sledovali jsme ho víc než rok, od zimy šly jeho výkony strmě nahoru, začal sbírat body a být produktivní. Byli jsme s ním hodně v kontaktu a jsme rádi, že se nám ho sem podařilo dostat, protože v něm vidíme velký potenciál směrem do budoucna. Je to hráč pro reprezentační úroveň. Ve svém věku k nejlepším hráčům v republice. Projevil obrovský zájem tu být. Z rozhovorů na něm bylo vidět, jak je hladový se o místo v kádru porvat,“ zdůraznil Trpišovský.

Čerstvá posila má však nevýhodu, protože se do přípravy Slavie zapojí až po dvou týdnech. Je možné, že těsně před startem ligy odejde na hostování.

„Po nějaké době s námi si vyhodnotíme, co pro něj bude nejlepší. Za dva týdny začíná liga a pro něj to není ideální startovací pozice. Ale jak ho znám, tak je to velký bojovník. Musí projevit kvalitu, je tu hodně hráčů,“ podotkl Trpišovský.

Lingr naskočil do ligy už v osmnácti letech v závěru jara 2017. Stabilně v základní sestavě nastupuje poslední dvě sezony.

„Přestoupit do Slavie je pro mě něco neskutečného. Když si vezmu, že jsem nedávno tady jako divák koukal na to, jak kluci hrají Ligu mistrů, tak je to něco fantastického. Být ve špičkovém evropském klubu bylo mým snem. Jsem v tom nejlepším klubu v republice,“ prohlásil Lingr.

Vedle podpisu smlouvy absolvoval v Praze zdravotní prohlídku i testy na covid-19. Pokud budou negativní, ihned odcestuje za mužstvem na soustředění do Laa an der Thaya.

Tam se stane devětadvacátým členem kádru a pátým nováčkem. Slavia dosud v letním přestupovém období nakupovala jen v Liberci, odkud přišli stoper Ondřej Karafiát, záložníci Michal Beran a Tomáš Malinský i útočník Jan Kuchta.

„Ondřej Lingr v poslední sezoně naplno rozvinul svůj potenciál a v jedenadvaceti byl jednoznačným lídrem Karviné. Zájem o něj projevilo několik předních českých klubů i týmy za zahraničí, pro Ondrovo rozhodování byly zásadní sportovní ambice Slavie včetně možnosti startů v evropských pohárech,“ poznamenal hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.