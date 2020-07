Slavia má první posilu. Z Liberce přichází stoper Karafiát, odchovanec Sparty

Karafiát je první potvrzenou akvizicí, o které se v poslední dnech v souvislosti se Slavií mluvilo.

Klub usiluje ještě o útočníka Jana Kuchtu, spekuluje se také o zájmu o záložníky Tomáše Malinského, Jakuba Peška a Michala Berana.

Trenér Jindřich Trpišovský si bere hráče, kterého dobře zná. Vedl ho na Žižkově, pak i v Liberci.

„Ondru jsme přivedli, protože je to pořád ještě mladý hráč s potenciálem. Přišel proto, aby zvýšil konkurenci na postu stopera, zároveň může hrát i defenzivního záložníka. Je to hráč s charakterem. Věříme, že se prosadí a bude přínosem,“ řekl Jiří Bílek ze slávistického sportovního úseku.

Karafiát je po Davidu Hovorkovi druhým sparťanským odchovancem, který hraje na pozice středního obránce. I další stoper Ondřej Kúdela prošel Spartou.

Když bylo Karafiátovi dvacet, Sparta ho zařadila do přípravy prvního týmu. Ale neprosadil se a odešel na hostování na Žižkov. Pak působil v Českých Budějovicích a od roku 2016 byl v Liberce. Tam se vypracoval v oporu, po vypršení smlouvy po něm sáhla Slavia.

„Mám obrovskou motivaci. Jsem co jsem vešel do stadionu, dýchl na mě světový fotbal. Je vidět, že Slavia je velkoklub. A já jen doufám, že zažiju to, co kluci v minulé sezoně. Ve fotbale na klubové úrovní není víc než Liga mistrů,“ řekl Karafiát.