Tři pět dva, skvělý Karafiát, liberijský Marcelo. Kouč Slavie hodnotí výhru

Český mistr v něm zvítězil nad Sankt Pöltenem, otloukánkem rakouské ligy, hladce 5:0. „Jsou před námi těžší prověrky,“ uvědomuje si Trpišovský. „Jinak ale zápas splnil, co měl,“ pokračoval do kamery klubové televize.

O čem ještě kouč po úvodním přípravném duelu na herním soustředění v Rakousku hovořil?

O výkonu svých svěřenců:

„Byl to poměrně slušný výkon i na míči. Musíme si uvědomit, že jsme přijeli teprve den před zápasem a kluci jsou nyní v nejhorší možné únavě. Hráli jsme každý poločas v jiném rozestavení a hlavně do toho prvního jsme vstoupili skvěle. První půle byla až na několik brejkových situací soupeře velmi dobrá. Ve druhé půli bylo znát, že jsme měli na hřišti spoustu mladších hráčů. Soupeř změnil také rozestavení a my jsme se s tím dvacet minut srovnávali. Pak jsme ale zápas dohráli velmi dobře. Zaměřili jsme se na to, aby každý dostal 45 minut herní zátěže.“

O rozestavení 3-5-2, které zkoušel v první půli:

„Může to být varianta do zápasů, ve kterých budeme hrát do zhuštěné obrany. Tohle rozestavení našim útočníkům svědčí trošku víc. Uvidíme, jaké bude složení kádru - podle toho se budeme rozhodovat. V sezoně ale přijdou momenty, kdy budeme potřebovat dva hráče nahoře například, když bude hrát soupeř s pěti obránci. Napadání a zavírání stoperů je s nimi daleko snazší. I při finále máte před brankou dva hráče, což se v první půli ukázalo. Na druhou stranu jsme velmi silní v křídelních prostorech a v tomhle rozestavení nám potom chybí. Varianta to může být, rádi bychom navázali na to, co jsme zkoušeli v Liberci. Může se stát, že ji v sezoně použijeme.“

O Lukáši Masopustovi na pravém beku:

„Tím, že máme dostatečný počet křídel, tak může alternovat na pozici Vládi Coufala. Může tam hrát i Tomáš Holeš, ale počítáme tam s Lukášem. On to půl roku hrál i v Jablonci a hrál tam velmi dobře. Jeho podpora ofenzívy z těchto prostor je potom skvělá. S Lukášem na bekovi počítáme stoprocentně.

O Oscarovi na levém beku:

„Potřebujeme teď na soustředění levého obránce a víme, že Oscar je na lajně skvělý. Zatím se nám tam líbí víc než na středu hřiště. Tam očekáváme trochu jiný styl hry, jinou typologii. Nemám u něj vůbec strach směrem dopředu, kde zahraje skvěle. Jeho běžecká podpora je skvělá, je to takový liberijský Marcelo. Ale jak na tom bude dozadu, to je otázka. Nikdy to nehrál, bude s tím hrozně práce. Zkoušeli jsme ho na levém obránci občas na tréninku, budeme ho zkoušet v příštím zápase. Je to varianta pro zápasy, ve kterých budeme hodně dominantní. Má skvělé rychlostní předpoklady a parádní centr levačkou. Je výborný jeden na jednoho.“

O posilách v akci a jejich výkonech:

„Je vždy obrovsky zajímavé sledovat hráče, jak se popasují se situací, ve které se necítí úplně komfortně, když jsou unavení. Někdo si s tím poradí lépe, někdo hůře. Obrovsky se mi líbil Ondřej Karafiát, ať už na stoperu, nebo na pozici šestky. Byl u gólu na 4:0, sám dal gól na 5:0. Nechci se moc bavit o individuálních výkonech, protože byl ten zápas spíš místo herního tréninku, ale Káfa hrál skvěle. Tomáš Malínský to měl trochu složitější, protože tu je hřiště, které je trošku kratší a užší, než bývá normálně. Navíc jsme hráli do plné obrany. Dal ale také branku, připravil další dvě pěkné pozice. Jan Kuchta trošku ze začátku spal, ale pak se na konci probral a měl bod. I Michal Beran měl některé zajímavé momenty. Nechci to ale příliš rozebírat.“

O drilu na kondičním kempu:

„Zátěž posledních deset dní byla abnormální. Minulé soustředění bylo podle mě nejtěžší za tu dobu, co jsem ve Slavii. Potom měli hráči dva a půl dne volno, následovala cesta a dva tréninky. Den před zápasem těžký, dopoledne před ním lehčí.“

O výběru soupeře, který se zachraňoval v rakouské lize:

„Moc jsme si nemohli ani vybírat. Kvůli koronavirové situaci moc týmů v Rakousku ani teď není. Především jsme potřebovali hrát v termínech, které jsme si zvolili. Ale takový soupeř se nám hodil. Kdyby proti nám nastoupil soupeř, který by byl hodně fyzicky a běžecky vybavený, tak by to bylo o něčem jiném. Nechtěli jsme hráče příliš trápit. Teď jsou hráči odcukrovaní, mají obrovsky stažené svaly. Chtěli jsme soupeře, proti kterému budeme moct kontrolovat hru a ne svádět běžecké souboje.“