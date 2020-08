Přípravy: Boleslav remizovala s Libercem, Bohemians s Jabloncem. Hrát bude Slavia

Za Boleslav poprvé v letní přípravě nastoupil po návratu z hostování v tureckém Kayserisporu bosenský útočník Mešanovič. Skóre otevřel v 31. minutě jiný ofenzivní hráč Jiří Klíma po chybě obrany Slovanu.

Liberec v repríze nedávného souboje ze závěru ligy, v němž si zajistil účast v kvalifikaci Evropské ligy, otočil skóre po změně stran góly nové tváře Csána a dalšího střídajícího hráče Králíčka. Remízu zajistil v poslední minut Fulnek, který ze strany propálil brankáře.

Také další z účastníků 2. předkola Evropské ligy Jablonec remizoval. Severočeši hráli v Uhříněvsi bez branek s Bohemians a nezvítězili ani ve třetím zápase letní přípravy.

„Chtěli jsme kvalitního soupeře a tím Bohemka byla. Z těch tří odehraných přípravných zápasů to bylo nejpovedenější utkání. Je to také tím, že už jsme trochu přešli v trénincích na herní stránku, ale stále máme na čem pracovat,“ uvedl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada.

Teplice přestřílely Duklu 5:4 a napravily týden starou porážku z úvodu přípravy s jiným druholigovým týmem Hradcem Králové. Hattrick si připsal Trubač, dvě branky dala útočná posila Severočechů Kozák.

Opava v prvním utkání po skončení týmové karantény kvůli koronaviru remizovala 1:1 v druholigovém Třinci. Slezané měli v kádru jednoho hráče s pozitivním testem na covid-19 a vedení první ligy kvůli tomu muselo předčasně ukončit nadstavbovou skupinu o záchranu. Z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil a nadcházející ročník bude hrát rekordních 18 celků.

„Tři dny tvrdě trénujeme, bylo to náročné, i kvůli teplu. Utkání splnilo očekávání. Opět nám chyběly góly, ale pro mě je teď podstatné, že jsme se do šancí dostávali. Měli jsme pět šest velkých. Nastoupili osmnáctiletí a devatenáctiletí kluci a co se týče organizace hry, určitě nezklamali,“ řekl jeden z dvojice opavských trenérů Radoslav Kováč.

První zápas od skončení týmové karantény odehrála i Karviná. Slezané měli na začátku července v kádru několik nakažených hráčů a skupina o záchranu musela být poprvé odložena. Karvinští dnes otočili skóre a porazili druholigovou brněnskou Líšeň 3:2.

„Typický první duel. Máme za sebou hodně odchodů a hlavně i dost naběhaných kilometrů během prvního týdne. Viděli jsme několik nových hráčů, kteří by nás eventuálně mohli posílit. Snaha nejde hráčům upřít, ale bylo tam hodně chyb. Na druhou stranu se našly samozřejmě i pozitivní věci,“ uvedl karvinský trenér Juraj Jarábek.

Jeden ze dvou nováčků nejvyšší soutěže Brno zvítězilo v druholigové Jihlavě 2:1. Zbrojovka prohrávala, ale Šimon Šumbera dvěma góly v 83. a 86. minutě otočil stav. České Budějovice rozdrtily druholigového nováčka Táborsko 4:0.

SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : FC MAS Táborsko 4:0 (1:0) Góly:

7. Kladrubský

53. Ekpai

56. Bassey

70. Havel Góly:

Sestavy:

Vorel (46. Janáček) – Čolič (46. Kopečný) , Havel, Králik (46. Talovierov) , Kladrubský (46. Novák) – Valenta, Čavoš (46. Javorek) – Ekpai, Meszároš, Mršič (46. Kousal) – Brandner (46. Bassey). Sestavy:

Pecháček – Icha, Brabec, Penc, Janošík – Schramhauser – Vozihnoj, Šplíchal, Gil, Plachý – Touto. Náhradníci:

Janáček – Talovierov, Novák, Kopečný, Bassey, Javorek, Kousal Náhradníci:

Cízler, Navrátil, Kučera, Havrda, Tolno, Musiol, Boula, Almeida, Diarra, Axel, Omiros Žluté karty:

40. Čavoš Žluté karty:

Rozhodčí: Szikszay – Hrabovský, Volf

FK Dukla Praha : FK Teplice 4:5 (1:3) Góly:

4. Fábry

69. An

80. Houha

82. Palacios Góly:

9. Trubač

15. Trubač

41. Kozák

76. Kozák

79. Trubač Sestavy:

Rada – Piroch, Doumbia, Kozma, Fábry, Kovaľ, Souček, Jakab, Ullman, Dancák, Hadaščok. Sestavy:

Němeček – Nazarov (46. Hošek), Heidenreich, Mareček (80. Ljevaković) – Černý, Kučera (60. Vondrášek), Žitný, Trubač, Hyčka (60. Radosta) – Řezníček, Kozák. Náhradníci:

Šťovíček – William, Houha, Bin, An. Náhradníci:

Grigar – Ljevaković, Hošek, Vondrášek, Radosta.

FK Mladá Boleslav : FC Slovan Liberec 2:2 (1:0) Góly:

30. Klíma Ji.

90. Fulnek Góly:

61. Csano

82. Králíček Sestavy:

Mikulec – Klíma Ja., Gabriel, Mazuch, Fulnek – Zahustel, Janošek, Budínský – Klíma Ji., Drchal, Mešanovič Sestavy:

Nguyen (46. Vliegen) – Koscelník, Kačaraba, Tijani (60. Černický), Fukala (46. Kosek) – Pešek (70. Králíček), Adekuoroye, Mara (46. Barac), Mosquera (58. Šulc) – Matoušek (46. Csano), Júsuf (32. Rondič) Náhradníci:

Tataev, Mašek, Ikaunieks, Kulhánek, Douděra, Marco Túlio, Křapka. Náhradníci:

Vliegen, Černický, Kosek, Barac, Šulc, Králíček, Rondić

FK Pardubice : SK Sigma Olomouc 0:0 (-:-)

FC Vysočina Jihlava : FC Zbrojovka Brno 1:2 (0:0) Góly:

75. Mikuš Góly:

83. Šumbera

86. Šumbera Sestavy:

Číž (46. Lancman) – Vlček, Štefánek, Vedral (46. Pojezný), Křišťál (46. Svoboda) – Lacko (46. Červ), Tureček – Smejkal, Ritter (46. Mikuš), Žilák (60. Čáp) – Klobása (46. Arroyo) Sestavy:

1. poločas: Floder – Šural, Dreksa, Bariš, Moravec – Koudelka, Vaněk, Čermák, Ševčík – Zikl, Růsek

2. poločas: Šustr – Šural, Dreksa, Bariš, Moravec, Šumbera, Přichystal, Hladík, Jambor, Štěpanovský, Vintr Náhradníci:

Lancman – Pojezný, Červ, Svoboda, Arroyo, Růžička, Chok, Mikuš Náhradníci:

Šustr – Štepanovský, Vintr, Šumbera, Jambor, Přichystal, Hladík Rozhodčí: Machač – Dobrovolný, Hájek Počet diváků: 200

FC Honvéd Budapešť : FC Baník Ostrava 0:0 (-:-)

Bohemians Praha 1905 : FK Jablonec 0:0 (0:0) Sestavy:

Valeš – Vondra (63. Novák), Jindřišek, Keita, Osmančík, Krch, Dostál, Vodháněl (73. Koubek), Vaníček, Vacek, Bederka (63. Ugwu) Sestavy:

Sestava I. poločas: Hanuš – Haitl, Jeřábek, Kubista, Krob – Hübschman – Pilař, Považanec, R. Hrubý, Podaný – Schranz



Sestava II. Poločas: Hanuš – Haitl, Štěpánek, Kubista, Podaný (77. Skuhravý) – Považanec (75.Macháček) – Pilař (75. Chramosta), R. Hrubý (75. Macháček), Kratochvíl, Ladra – Schranz (75. Velich) Náhradníci:

Koubek, Novák, Ugwu, Le Giang Náhradníci:

Hrubý, Skuhravý, Štěpánek, Kratochvíl, Macháček, Chramosta, Ladra, Velich, Čermák Rozhodčí: Cihlář – Koval, Ratajová

Bohemians Praha 1905 : FK Viktoria Žižkov 0:0 (-:-) Sestavy:

Le Giang – Schumacher, Bartek, Levin, Hronek, Nečas, Květ, Pokorný, Köstl, Puškáč, Hůlka Sestavy:

Švenger – Urbanec, Sukenník, Žežulka, Muleme – Skopec, Richter, Batioja – Nabiyev, Zoubele, Diviš Náhradníci:

Novák, Ugwu, Koubek, Kouba Náhradníci:

Hrubeš, Tusjak, Petrlák, Pázler, Beltran, Sixta, Bazal,Auer Žluté karty:

Žluté karty:

39. Muleme Rozhodčí: Cihlář – Flimmel, Ratajová

FK Fotbal Třinec : SFC Opava 1:1 (1:1) Góly:

41. Attah Góly:

17. Mondek Sestavy:

Ciupa (46. Šiška) – Celba, Šuľa, Rudzan, Javůrek (C) – Steinhübel, Foltyn – Stáňa, Zlatohlávek, Cienciala – Attah.



Od 57. minuty: Šiška – Bolf, Gáč, Janoščín, Hýbl – Vaněk, Weber – Omasta, Zlatohlávek, Puchel – Akulinin. Sestavy:

Šrom – Helebrand, Rychlý, Večerka – Wybraniec, Gorčica – Mondek, Machuča, Ščudla – Dordič, Dedič.



2. poločas: Šrom – Harazim, Hrabina, Koschatzký, Helešic – Řezníček, Darmovzal – Pikul, Texl, Holík – Juřena. Náhradníci:

Šiška – Vaněk, Janoščín, Akulinin, Omasta, Gáč, Puchel, Weber, Hýbl, Bolf. Náhradníci:

Šrom – Harazim, Žídek, Řezníček, Holík, Hrabina, Koschatzký, Juřena, Helešic, Darmovzal, Texl, Pikul. Žluté karty:

22. Steinhübel Žluté karty:

Rozhodčí: Dorušák. Počet diváků: 74

MFK Karviná : SK Líšeň 3:2 (1:2) Góly:

3. Ndefe

48. Smrž

51. Mangabeira Góly:

20. Krška

30. Ševčík Sestavy:

Neuman – Ndefe, Eduardo, Kouřil, Čonka – Šteigl, Hanousek, Smrž, Ostrák – Ferreiroa – Haša. Sestavy:

Veselý – Tkadlec, Ševčík, Bednář, Pašek, Málek, Kučera, Matocha, Krška, Silný, Szotkowski Náhradníci:

Náhradníci:

Vítek, Minařík, Jeřábek, Fall, Rolinek

FC Fastav Zlín : 1. SK Prostějov 0:0 (-:-)