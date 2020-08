Bylo strašné vedro, už jsme tahali nohy, přiznal pardubický Surzyn

měsíc zpátky však Zifčák slavil titul ve druhé lize, kde hostoval právě v červenobílém dresu.

„S Pavlem se dobře známe, věděli jsme, co od něj očekávat. Myslím, že jsme si ho se stopery zvládli pohlídat,“ uvažoval další obránce Surzyn v narážce na to, že bývalý a vlastně i tak trochu současný spoluhráč se neprosadil.

Zato Surzyn ano. V 54. minutě jeho rána z hranice pokutového území parádně vymetla pravou šibenici. „Vyplaval balon, Fáfa (Lukáš Pfeifer) mi ho krásně odtáhl do lajny, udělalo se přede mnou místo a na vápně jsem to zkusil. Spadlo to tam, mířil jsem na druhou tyčku, takže to šlo přesně, kam jsem chtěl,“ popisoval Surzyn svůj zásah.

Ten však znamenal vyrovnání na konečných 1:1, ještě v prvním poločase se totiž ve 12. minutě hlavou po centru prosadil Mojmír Chytil. „Prvních dvacet minut jsme se hledali. Měli jsme malý pohyb, zbytečně jsme kazili a ztráceli míče, z čehož nakonec vzešel první gól Olomouce,“ uvědomoval si Surzyn. „Pak jsme ale hru vyrovnali, ve druhé půli už jsme měli náznaky šancí a nakonec se nám povedlo srovnat. V závěru tam byly ještě další příležitosti, ale nedotáhli jsme je do konce,“ dodal.

Mohl mít na mysli třeba šanci v samém závěru zápasu, kdy si uzdravený David Huf dobře narazil balon s Pfeiferem, ale jeho střela nakonec letěla jen těsně vedle. Krátce poté rozhodčí ukončil zápas a vysvobodil tím všechny hráče z obrovského vedra, které v sobotu v Bohdanči vládlo.

„Počasí bylo strašné. Nejteplejší den, takže pro nás všechny to bylo hrozně náročné. Diváci to mohli vidět ve druhé půli, kdy už někteří z nás tahali nohy,“ přisvědčil Surzyn.

Cadu a Lee podepsali na tři roky

Jaké pro něj vlastně bylo nastoupit proti svému týmu? „Nějaká větší motivace tam určitě byla, ale neřekl bych, že nějak přehnaná.“

Už zítra na Východočechy čeká na stejném hřišti další zápas. V 17.30 vyzvou taktéž ligovou Bohemku. „Musíme dobře zregenerovat, dáme si předzápasový trénink a jdeme opět na to,“ vyhlásil Surzyn.

V sestavě Pardubic se již však znovu neobjeví dvacetiletý Nigerijec Muhamed Tijani z Baníku Ostrava, kterého klub na hrotu útoku testoval už během utkání s Olomoucí, a pokračovat pod Krejčím nebude ani Sparťan Lukáš Hušek.

V minulých dnech ale vedení prvoligového nováčka oznámilo také dva podpisy smluv. Minimálně na tři roky s ním svou budoucnost spojili třiadvacetiletý Brazilec Cadu a dvacetiletý Korejec Sanghyeok Lee.