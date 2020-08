Špatná půle, pak emotivní proslov. Nejde se vymlouvat, říká Trpišovský

Slavia během soustředění v Rakousku odehrála druhý zápas, po výrazném vítězství nad St. Pöltenem (5:0) si poradila i s maďarským vicemistrem. Po solidním druhém poločase a nádherných gólech otočila výsledek na 3:1.

„Do druhé půle jsme vstoupili skvěle. Pomohl nám ten parádní gól Nica a střídající hráči. Hlavně jsme posunuli těžiště hry na polovinu soupeře, zlepšila se organizace hry,“ vypočítával Trpišovský v rozhovoru pro klubový web.

O čem ještě mluvil?

O rozdílu v kvalitě soupeřů, s nimiž se Slavia zatím utkala. „Od začátku ten rozdíl byl znát. Na Fehérváru bylo vidět, že to byla jejich generálka. Za týden je čeká už soutěžní zápas. Je to velice kvalitní tým se spoustou dobrých, dynamických hráčů. Skvěle pracují s míčem a v první půli hráli lépe než my. My měli problém je dostupovat.“

O nepovedené první půli. „V první půli byl ten výkon celkově špatný, a to jak běžecky, což se dá vzhledem k různým fázím přípravy pochopit, tak co se týče kompaktnosti. Neměli jsme žádnou organizaci hry a dělali jsme si zápas sami těžkým. Ve druhé půli to už byla velká změna k lepšímu.“

O přestávkovém emotivním proslovu. „Na jednu stranu mám pro hráče pochopení. Mají těžké nohy a hráli proti výbornému soupeři, který má za týden ostrý zápas. Ale my se na to nesmíme vymlouvat a musíme se s tím poprat trochu jinak než v první půli. Ve druhém poločase se ukázalo, že to jde. V takovém počasí to není jednoduché. Když nechytíte začátek, soupeř vás rozběhá a těžce se to otáčí.“

O krásných gólech. „Všechny byly parádní, nejhezčí asi ten první od Nica. Nic moc lepšího už být nemůže. Přihrávka, technika kopu i trajektorie míče, nádhera. To se dá těžko překonávat. Ale mně se líbily všechny. Jak to Petar Musa vzal na sebe, když jsme šli v pěti na tři obránce. Vzal to na sebe jako správný útočník. Ale kdyby to nedal, tak mu všichni vynadáme. Je na něm vidět, jak je přesvědčený o tom, že gól dá.“

O přístupu k tréninkům. „S prací jsem stoprocentně spokojen. Myslím, že máme letos nejnáročnější program za tu dobu, co jsem ve Slavii. Kluci trénují skvěle ve všech podmínkách, i když nevyjde počasí, nebo terén. Tým je obrovsky pracovitý a hladový. Je na klucích vidět, že se rvou o to, aby byli v základní sestavě nebo v kádru. Je to dobře.“