Pobít se o Evropu, přeje si Karafiát po návratu ze Slavie do Liberce

V Liberci je rázem služebně nejstarší. Za severočeský klub nastoupil už k 109 ligovým zápasům, což je nejvíc z celé kabiny. Za Slavii naproti tomu i vinou zranění na podzim zasáhl jen do pěti utkání a odehrál pouhých 174 minut. „Věřím, že pomůžu sobě a Slovanu znovu se pobít o evropské příčky. Proto jsem tady,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web.

Ve hře podle něj byla i jiná varianta než návrat do Liberce. „Ale to bylo spíš z rodinných důvodů. Chtěl jsem zůstat v Praze a dojíždět blíž za rodinou. To se nepovedlo, přišel Slovan a nakonec jsem rád, že to takhle dopadlo,“ uvedl hráč, kterému se v prosinci narodila dcera Evelin.

V Liberci tvořil Karafiát sehranou stoperskou dvojici s Tarasem Kačarabou. Tohle spojení se však neobnoví, protože ukrajinský obránce putoval v zimě opačným směrem a bude zkoušet štěstí ve Slavii.

Ve středu obrany čeká na Karafiáta velice silná konkurence. Kromě něj má kouč Pavel Hoftych na post stopera k dispozici i Jakuba Jugase, Matěje Chaluše, Mohameda Tijaniho nebo nadějného Řeka Mariose Purzitidise.

Během podzimu Ondřej Karafiát sledoval úspěšnou cestu Slovanu Liberec Evropskou ligou. Tým ze severu prošel přes tři kola do základní skupiny, kde získal sedm bodů a vydělal hodně přes sto milionů korun do klubové kasy. „Těší mě to, protože Liberec do pohárů patří. Jsem rád, že se mu povedlo ve skupině udělat tolik bodů, osobně jsem ani nečekal, že by jich mohlo být tolik,“ přiznává zkušený obránce.

Na rozdíl od Slavie se Liberečtí v minulých dnech připravovali na start jarní části ligy v příjemných přímořských podmínkách v tureckém Beleku. Karafiát v kádru nechyběl a nemůže si pobyt v teple vynachválit. „Užil jsem si soustředění strašně moc. Když jsem viděl podmínky, ve kterých trénují ostatní týmy, byl jsem rád, že se povedlo,“ řekl. „Byla to dřina, museli jsme to nacpat do pár dní. Příprava je trochu jiná než ve Slavii, je tu trochu víc silové složky. Doufám, že jsem si zvykl a bude to šlapat.“

V Turecku sehrál Liberec jediné přípravné utkání proti ukrajinskému Mariupolu. Vyhrál 3:1 a Karafiát se blýskl gólem z trestného kopu. „Mám radost, že jsem se uvedl takhle. Doufám, že mi to vydrží. Střílí mi to vždycky jen v přípravě a lize nic...“

Teď už tým Slovanu Liberec finišuje s přípravou, v sobotu hraje první ostrý ligový zápas roku 2021. K Nise přijede tým Bohemians a podle předpovědi počasí bude teplota v době utkání hluboko pod bodem mrazu. Z toho má Karafiát trochu obavy. „Zažil jsem jeden zápas v Liberci, kdy bylo až -10 stupňů, a to už se nedalo, protože hřiště bylo zmrzlé. Doufám, že to vyhřívání trávníku zvládne a terén bude způsobilý. Hlavně zvítězit za tři body a bude to fajn,“ přeje si staronová posila Liberce.