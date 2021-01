Liberec zahájil bez Kačaraby, Hromady či Hilála, ale s Karafiátem

17:20

Bez několika podzimních opor zahájili zimní přípravu fotbalisté Liberce, kteří ještě v neděli odletí na soustředění do Turecka. Do Slavie míří klíčový stoper Taras Kačaraba a do Edenu se po hostování na severu Čech vracejí útočník Júsuf Hilál se záložníky Jakubem Hromadou a Michalem Beranem. Naopak na hostování z pražského klubu Liberec získá obránce Ondřeje Karafiáta.