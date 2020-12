Hromada bude vzpomínat. Loučení s Libercem si osladil gólem

„Tento rok byl možná zlomový v mé kariéře. Před rokem by o mě nikdo neopřel ani kolo. Jsem za to šťastný,“ řekl po sobotním utkání 13. kola první ligy.

„Přišel jsem minulý rok v zimě na půlroční hostování po téměř rok a půl dlouhé pauze, kdy jsem nehrál fotbal a hrozilo, že ho možná ani hrát nebudu. Liberec mi podal pomocnou ruku, za což jsem mu velmi vděčný. Panu (majiteli) Karlovi, trenérům a všem ostatním za to, že vzali hráče, který rok a půl nehrál, a dokázali ho zapracovat do týmu,“ dodal čtyřiadvacetiletý slovenský fotbalista.

Skóre proti Mladé Boleslavi otevřel už v 6. minutě střelou levačkou z hranice šestnáctky. Ještě do přestávky odskočil Liberec po vlastním gólu Tatajeva do dvoubrankového vedení, třetí trefu přidal už v nastaveném čase z penalty střídající Rondič.

Brankář Nguyen podruhé za sebou vychytal nulu a Liberec se posunul na šesté místo ligové tabulky.

Jakub Hromada bude vzpomínat hlavně na libereckou účast v základní skupině Evropské ligy.

Liberecký Jakub Hromada slaví úvodní gól do sítě Mladé Boleslavi.

„Když jsem přišel, mužstvo bylo na desátém místě a v kabině se vůbec nemluvilo o Evropě nebo o první šestce. To spíš bylo takové přání, že by bylo super, kdybychom se tam dostali. Chytili jsme krásnou vlnu, několik vítězství za sebou, vyšvihli se na třetí čtvrté místo a urvali poháry. První půlrok byl geniální,“ prohlásil Hromada. „Podařilo se nám postoupit do skupinové fáze Evropské ligy, což nikdo nepředpokládal. Budu na to vzpomínat do konce života jen v tom nejlepším.“

Na návrat do Slavie se těší. Pro své setrvání tam udělá maximum, ale ani návrat pod Ještěd by mu nevadil. S Libercem ho v úterý čeká ještě poslední podzimní zápas na Spartě.