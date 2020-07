Karafiát po konci v Liberci: Chci ve Slavii zažít Ligu mistrů. Nic víc není

Do pražské Slavie odešel z libereckého Slovanu pětadvacetiletý Ondřej Karafiát jako volný hráč a v Edenu podepsal smlouvu do června 2024. Na oficiálním klubovém webu Slavie poté mluvil o plánech na své nové fotbalové štaci.

„Cítím se fantasticky, dojmy jsou jedině pozitivní a nemůžu se dočkat svého působení ve Slavii,“ řekl například exliberecký Ondřej Karafiát. O čem ještě mluvil?

O jednáních se Slavií: „Byla krátká, jelikož přicházím jako volný hráč. Zájem ze strany Slavie byl a když přistála na stole tahle nabídka, nebylo nad čím váhat, rozhodování bylo jednoduché.“

O motivaci: „Tu mám obrovskou, tady v muzeu na mě dýchl světový fotbal, je vidět, že Slavia je velkoklub a já jen doufám, že budu moct zažít to, co si kluci zažili minulý rok, protože není nic víc na klubové scéně, než Liga mistrů. Budu dělat maximum, aby se tyto zážitky zopakovaly.“

O roli trenéra Trpišovského, jehož zažil na Žižkově i v Liberci: „Trenér Trpišovský mě zná už delší dobu, což byl určitě jeden z faktorů, který k přestupu přispěl. Bylo důležité, že o mě jevil zájem, takže jak říkám, rozhodování bylo jednoduché.“

O staronových spoluhráčích ze Slavie, s nimiž hrál už v Liberci: „Byl jsem v kontaktu s Cufem (obránce Vladimír Coufal), bavili jsme se teď i po posledním vzájemném zápase. Kluci si to nemohou vynachválit, jsou tu naprosto spokojení.“

O větší konkurenci než v Liberci: „Konkurence je všude ve světě a myslím, že je tím, co nás posouvá. A díky ní můžeme být úspěšní jako tým.“

O Spartě, kde s fotbalem začínal: „Spartě už jsem několikrát poděkoval za to, co pro mě udělala. Ale je to minulost, já žiju přítomností a hledím do budoucna. Moje budoucnost je teď ve Slavii a strašně moc se na ni těším.“

O atmosféře na stadionu v Edenu: „Mně se tu hrálo vždycky dobře, i když jsem nastupoval jako soupeř. Atmosféra byla fantastická a strašně se na to těším, protože fanoušci jsou nejlepší v republice. Jsem zvědavý, jaké to bude, až budu hráč Slavie.“

O letní přípravě a krátké dovolené: „Byl jsem dva dny v Tatrách, takže jsem si dovolenou užil. Ale to je fotbal, přišly příjemné povinnosti. Odpočinul jsem si a v týdnu na to vlítneme.“

O kondičním soustředění pod trenérem Trpišovským: „Těším se vždy spíš na letní přípravu než na zimní, asi tak bych to bral...“