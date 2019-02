Žádné únikové varianty, šanci na základ má každý, tvrdí Trpišovský

Slavia v sobotu odpoledne nasázela na strahovském stadionu Evžena Rošického druholigovému Ústí nad Labem osm gólů, sedm z nich po přestávce.

„Zápas splnil všechno, co jsme od něj očekávali. Hráli jsme na začátku přípravy s českým týmem na dobrém vyhřívaném hřišti, fanoušci nás měli možnost vidět v Praze a nikdo se nezranil,“ hodnotil Trpišovský.

Herně jste byl také spokojený?

V některých chvílích to vypadalo velice dobře. Ve druhém poločase jsme měli lepší pohyb a spousta hráčů podala celkově lepší výkon, byla tam cítit velká hladovost. V první půli to bylo přece jen trochu ospalejší a profesorské.

Další program Slavie Přípravné zápasy:

vs. Peking Guoan (úterý 22. ledna, Portugalsko)

vs. Brentford U23 (sobota 26. ledna, Portugalsko)

vs. Salcburk (neděle 27. ledna, Portugalsko)

vs. Rosenborg Trondheim (pátek 1. února, Portugalsko) Soutěžní zápasy:

vs. Teplice (sobota 9. února, Fortuna liga)

vs. Genk (čtvrtek 14. února, Evropská liga)

Co jste říkal na výkony posil? Prvních pětačtyřicet minut zvládl Masopust, druhou půli zase Ševčík.

Lukáš začal velmi dobře, ale po nějakých patnácti minutách se na něm projevila trochu únava. On je dynamický hráč, rychlostní typ a ti v téhle fázi přípravy trochu trpí. Pokazil pár míčů, jako křídlo si ještě musí zvyknout na náš styl hry, občas to malinko skřípalo - čeká nás s ním ještě hodně práce. Naopak Ševa ve druhém poločase ukázal, co ho zdobí a v čem by nám měl pomoct. Má to samozřejmě jednodušší v tom, že zná nás trenéry i styl hry. Chceme po něm to samé, co dřív v Liberci.

Přiblížíte zdravotní stav týmu?

Na to, co máme za sebou, je relativně dobrý. Vždycky je poněkud riskantní ta změna teploty i vzhledem ke kvalitě povrchů. V kádru je nás momentálně bez brankářů čtyřiadvacet, z toho je dvacet v plném zatížení. Drobnější problémy měli Stoch a Deli a připojí se k nám příští týden, onemocněl nám sice Alex Král, ale protože nemá teplotu, mělo by to být dobré. Jediný Honza Matoušek má problémy se zadním stehenním svalem, začne trénovat během soustředění v Portugalsku.

Ovlivní to jeho pozici v týmu? Přiblížilo se případné hostování v Příbrami?

Zkomplikovalo se mu to, ale jako všichni ostatní i on dostane prostor. Nebude to mít jednoduché, protože hráče máme vyrovnané, ale jeho priorita by měla být zabojovat ve Slavii o místo. Nemá smysl, aby teď někam odcházel a v létě, kdy třeba zase přijdou jiní hráči, se snažil znovu. Nikdo by neměl mít v hlavě žádnou únikovou variantu, protože každý má aktuálně stejnou šanci protlačit se do základu - až potom může samozřejmě nastat určitá debata, co dál.

O Jugasovi, které by rád na hostování získal Zlín, zřejmě promluvíte podobně.

On i my preferujeme, aby tady zůstal, třeba se dostane mezi první tři stopery, nebo pro něj najdeme využít jinde, ale na to je zatím brzy. Řekneme si až po generálce s Trondheimem - v Portugalsku nás čekají těžké zápasy, ve kterých se ukáže opravdová forma.

Přesto: představu ideálního kádru pro jaro prozradíte?

Ideál je jedenadvacet hráčů plus tři brankáři. Klidně se ale může stát, že ten tým budeme držet v prvních kolech a na Evropskou ligu proti Genku pohromadě, protože přestupní termín končí později. Navíc těch zápasů nás čeká hodně, máme hráče na žlutých kartách, nebo se může někdo zranit a my třeba nakonec nebudeme zužovat vůbec. Důležitou otázkou je pro nás i soupiska pro Evropskou ligu.

Před vyřazovací fází na ní můžete udělat tři změny - dopíšete Masopusta, Ševčíka a?

Nemusíme dopisovat Krále, který se počítá mezi mladé odchovance, ale pořád tam potřebujeme dostat Van Burena a Mešanoviče...