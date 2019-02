Nabitý kádr Slavie. Kde je největší konkurence a kdo má své jisté?

Slávisté si čekání na první duel nového roku zkrátili na desetidenním soustředění ve Španělsku. V pondělí po zápase s Ústím odlétají na druhý přípravný kemp do Portugalska.

S širokým kádrem, který ještě dozná před únorovým startem ligy určitých korekcí. „Nejsme nafukovací, je nás moc,“ připustil na startu přípravy Jindřich Trpišovský změny.

Nejisté místo v kádru má třeba Jan Matoušek, který by se mohl vrátit na hostování do Příbrami, a přetlak je i mezi stopery.

Kádr Slavie pro jaro? Konkurence a obsazení jednotlivých postů v sestavě Brankáři: Kolář, Kovář, Kuciak Praví obránci: Coufal, Frydrych

Leví obránci: Bořil, Zelený

Stopeři: Ngadeu, Kúdela, Deli, Král, Jugas Střední záložníci: Souček, Hušbauer, Traoré, Ševčík, Sýkora, Baluta (Hromada)

Krajní záložníci: Zmrhal, Stoch, Olayinka, Masopust, Sýkora, Matoušek Útočníci: Škoda, Van Buren, Mešanovič (Tecl)

Lukáš Pokorný sice odešel na hostování do Bohemians, přesto v Edenu zůstává na dva posty středních obránců pět fotbalistů

Ondřej Kúdela a Michael Ngadeu tam v průběhu podzimu nastupovali nejčastěji, Simon Deli hrál kvůli zdravotním problémům méně.

Nováčkem je Alex Král, posila z Teplic, který může kromě stopera hrát i defenzivního záložníka, a v kádru zůstává i Jakub Jugas, jenž od začátku sezony nastoupil pouze v poháru proti Chrudimi.

Na hostování by ho uvítal Zlín, odkud pochází, jenže k žádné dohodě zatím nedošlo. Změní se to po druhém slávistickém soustředění?

„V Portugalsku si s hráči v této situaci sedneme a seznámíme je s jejich rolemi v týmu. Bude to o vzájemné dohodě, aby to pro nás i pro hráče bylo co nejlepší,“ doplnil Trpišovský k odchodům.

Změny ve Slavii Příchody: Ševčík (Liberec), Masopust (Jablonec), Král (Teplice), Kuciak (Podbrezová) Odchody: Pokorný (Bohemians, H), Valenta (Ústí nad Labem, H)

Uvažované odchody: Matoušek, Jugas, Mešanovič

Slavia v zimě nakupovala s výhledem do budoucna, protože počítá s letním odchodem Tomáše Součka do zahraničí.

Už do tak nabité zálohy s Hušbauerem, Stochem, Zmrhalem či Traorém přibyli další hráči s ambicemi na základní sestavu: Petr Ševčík z Liberce a Lukáš Masopust z Jablonce. Prosadí se?

Trpišovský má na každém postu z čeho vybírat. Do útoku bude mít oproti podzimu k dispozici i uzdraveného Micka van Burena, který měl zlomenou nohu. K tomu kapitána Milana Škodu a Petera Olayinku.

Stanislav Tecl sice dál léčí zranění kolene, přesto se připojí k výpravě na soustředění do Portugalska. „On i my chceme, aby byl v rámci své individuální přípravy s týmem, protože je jeho důležitou součástí,“ uvedl Michal Býček, slávistický mluvčí.

Naopak záložník Jakub Hromada, jenž podstoupil další operaci kvůli vleklým potížím s hlezenní kostí teprve ve středu, musí zůstat v Praze. Chybět bude nejméně další tři měsíce.

Trpišovský zatím nemůže počítat ani s Júsufem Hilálem, který podle dohody do Edenu z Bohemians přijde až v létě.

Novou brankářskou trojkou ve Slavii je zkušený Martin Kuciak z Podbrezové - toho si klub pořídil místo Martina Vantruby, který do stejného týmu odejde v únotu hostovat.