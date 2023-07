Chceme se nastartovat. Olomouc se těší na Spartu, spoléhá na střed zálohy

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite se na předsezonní tiskové konferenci rozpovídal, jak moc se těší na nedělní ligový start na půdě mistrovské Sparty. „Trenéři mají rádi, když zazní věta: Jdeme si to užít,“ mrkl. „Bude to hezký zápas, bude vyprodáno. Za poslední tři sezony tam jedeme potřetí do třetího kola, bude to podobný zápas.“