Minář o obavách o Růska, prodeji Sigmy i cíli: Sedmý může být spokojenější než šestý

A jaký cíl jste před ambiciózní mančaft postavil?

Vůbec žádný. Minulý rok jsme měli přání dostat se do šestky, to se podařilo. Když ale vidíme, jak posilují Baník, Boleslav, Jablonec, tak to jsou mančafty, které půjdou nahoru. Tento rok bude daleko náročnější. Bylo krásné být v šestce, je to prestižní, ale tuhle sezonu možná budete daleko spokojenější, když skončíte sedmí, než šestí.

Neboť do prostřední skupiny se vrací pohárová motivace.

Jako sedmý pak máte možnost hrát se čtvrtým a pátým o něco. Neznamená to, že když skončíte v prostřední skupině, že je to neúspěch, protože z toho můžete udělat poháry. Ale vyloženě cíl nemáme. Chtěli bychom držet výkonnost, i proto jsme mužstvo z 99 procent nechali pohromadě. Zásah byl, že odešel Mojmír Chytil, přišel Lukáš Juliš, jiný typ. Ostatní kluky, kteří skončili, jsme se snažili nahradit mladšími i za cenu, že je v první fázi budeme využívat víc v B-mužstvu.

Litujete, že jste se nedohodli na pokračování s Greššákem, Poulolem či Vaněčkem?

Nabídli jsme jim další smlouvy, ale muselo by to být přiměřené k tomu, co za tu dobu tady odehráli, ať ze zdravotních, nebo sportovních důvodů. Jejich smlouvy šly do motivačních požitků: můžeš se dostat na to svoje, ale musíš jít dolů se základním platem. Lukáš Greššák je výborný kluk do kabiny, trenér by si jej nechal. Ale za čtyři roky odehrál ze 135 zápasů asi 70, a to se nebavíme o základní sestavě. Tak nemůže jít do stejných požitků. To samé Florent Poulolo. Zahraniční hráč, aklimatizoval se dobře, ale nedařilo se mu, aby odehrál aspoň podzim stabilně. Zaměřili jsme se na mladší kluky, kteří budou hladoví a budou mít chuť se prosadit.

Olomoucký Lukáš Juliš (vpravo) se raduje se spoluhráči z gólu v zápase s Rapidem Vídeň.

Těmi jsou pravý bek Křišťál z Jihlavy a stoper Matys ze Slavie.

Zatím jsou na hraně, zda budou nastupovat více za áčko, či béčko. Nebo mladý Kramář, který je neskutečně pracovitý, ale do základní sestavy mu ještě hodně chybí. O Vojtu Křišťála jsme usilovali už v lednu, protože jsme věděli, že Chvátal jde na operaci a nastoupil až v dubnu. Odnesl to trošku Pavel Zifčák, protože to nebyl jeho post, ale trenér byl rád, že ho mohl využít, i když jeden zápas byl horší a další lepší. Křišťál udělá tlak na Chvátala, a když bude výkonnost, může hrát. To samé Matys. Než starší dražší hráče jsme vzali kluky z druhé ligy, kteří mají chuť.

S kádrem jste spokojený?

Kdyby byl zdravý Tonda Růsek, řeknu, že v rámci našich možností jsem spokojený, ale protože není, tak mě to dost trápí.

Jak to vypadá s ploténkou vaší ofenzivní opory?

Příští týden má jednu z konzultací u doktora v Praze. Před měsícem byl názor takový, abychom tomu dali konzervativní způsob – dva měsíce cvičení. Kdyby to nebyl sportovec, šlo by se do zad hned, ale má vysportované tělo, tak se zvolila tato varianta. Nicméně po příjezdu ze soustředění si Tonda přál udělat kontrolní rezonanci, protože to nenese dobře. I panu doktorovi se doba léčby zdá strašně dlouhá. Jde na měření, jak nerv funguje. Pak se zvolí další postup – jestli v tomto pokračovat dál, nebo do toho sáhneme. Asi směrem k podzimu se bavme... No, uvidíme.

Budete na to ještě reagovat na přestupovém trhu, pokud se něco naskytne?

Kdyby se naskytlo něco zajímavého, tak proč ne, ale momentálně je kádr uzavřený.

Nejednáte ani s Tomášem Přikrylem, který skončil v Bialystoku?

Nejednáme, ale sondujeme. Moc reálné to není. K jeho představám bychom se neuměli přiblížit.

I Lukáš Juliš trpěl na zranění...

...vůbec se o tom nechci bavit! Pojďme dál!

Zažil jste už takovou přípravu, kdy jste měl kádr hotový od prvního dne a byl jste bez starosti?

Já mám starosti furt. Když budu mít na to dvacet třicet milionů, můžu hráče řešit i na poslední chvíli. Když na to prostředky nejsou, musíme o to dřív hledat a doplňovat. Já bych taky ještě chtěl čtyři hráče, ale jsem rád, že mužstvo zůstalo pohromadě. Podívejte na Slovácko, které je dvakrát čtvrté a jednou páté. Na to jsme sázeli, proto jsem s hráči prodlužoval smlouvy, aby od listopadu nepřemýšleli, co budou dělat od léta, ale koncentrovali se a měli klid na práci, do které mohou vložit veškerou energii a um. Snažím se to dělat pořád stejně. Někdy to jde líp a někdy hůř. V minulém ročníku přišel v průběhu jen Kuba Pokorný, protože se Vraštil vykartoval. Ale to už pak v jednání taháte za kratší konec.

Nechybí vám v týmu talentovaný teenager?

Všechno je to v nějakých vlnách. Myslel jsem si, že v létě budeme mít v kádru čtyři kluky, co hráli minulou sezonu za béčko druhou ligu. Vyhodnotili jsme si, že výkonnost některých nebyla na to, aby se posunuli. A Spáčil, který by za normálních okolností byl v áčku, celé jaro promarodil. Také Matoušek nebo Slavíček měli nohy v dlahách. I do Slavíčka jsme vkládali velké ambice. U Spáči jsme chtěli, aby hlavně hrál, musí být kondičně v pohodě. Někteří kluci zastagnovali. Jsem hlavně rád, že jsme soutěž udrželi. Ale je potřeba si pak tři čtyři hráče posunout, tentokrát to tak nebylo.

Vojtěch Křišťál v olomouckém dresu

Což je u Sigmy, která má vyhlášenou akademii, netypické.

Teď nadstandardního hráče typu Daňka nemáme, ale dobře se nám ukazuje Moses, je velice šikovný. Kdyby Kuba Matoušek odešel do Pardubic hned na začátku přípravy, tak by Moses byl s A-mužstvem. Mikeše Cahela si vzal trenér Jílek do přípravy, chce to postupné kroky. Uvidíme, jak se klukům bude v béčku dařit. Byť kromě Mosese a Cahela, kteří vyšli z dorostu, jsou už starší. Jsou silnější a slabší ročníky, ale cíl, že se tam natlačí jeden dva mladší kluci, zůstává. S trenérem to víme a dopadne to tak, aby sbírali zkušenosti a abychom je zviditelnili. Od toho neupouštíme.

Pomůže tomu i nový trenér B-týmu Tomáš Janotka, který nahradil zkušeného Augustina Chromého?

Jednou na poradě Gusta řekl: Já to hraju pořád stejně. To není ve zlém, ale má svůj věk a něco za sebou. Tomáš Janotka má jiný věk, něco před sebou. Ke změně byly dva důvody: potřebovali jsme mít šéftrenéra akademie a ten nemůže trénovat profesionální mužstvo. A když před tři čtvrtě rokem byly úvahy Baníku, že chce Tomáše Janotku, tak jsme se o tom bavili. Řekl jsem mu, že s ním mám nějaký plán, a ten byl, že půjde k béčku. Chytne to teď lepší vítr. Jsem taky konzerva. Jsem o něco mladší než Gusta, ale jsem taky svůj a mám rád svoje. Ale trend jde dopředu. Tomáš a Venca Jílek jsou nastavení na stejnou vlnu, jak chceme hrát. Ale pozor, Gusta Chromý patří k našim nejúspěšnějším trenérům. Vyhrál dorosteneckou ligu, juniorskou, dvakrát MSFL. I díky jeho práci se prodali kluci, co šli do áčka.

Obligátní předsezonní otázka: pokračuje hledání nového kupce klubu, nebo je to na mrtvém bodě?

Je to otázka na akcionáře, ale v těch orgánech sedím a nevím o nikom, kdo by se o klub zajímal. Vidíte, jak dlouho trval prodej Plzně – mistr, Liga mistrů... Strašně těžké. Otevřený tomu klub samozřejmě je.

Jste pod o to větším tlakem, abyste dokázal pravidelně dál prodávat hráče a významně tak pomáhal rozpočtu?

To není jen tlak o prodeji hráče. Všichni, co jsme v klubu, se staráme o to, abychom hledali prostředky a zabezpečili rozpočet. Budeme teď podepisovat další smlouvu se sponzorem tento týden a to jsme řešili s Adamem Košařem (sekretářem klubu). Všichni se do toho musíme opřít, máme své kontakty. Prodej a výchova hráčů toho bude vždycky součástí. Víme, jaké máme nůžky v rozpočtu. Když zrovna nemáme nikoho na prodej, děláme všichni na tom, abychom po částkách rozpočet naplnili. Nejsem si jistý, jestli tohle sportovní manažeři v jiných klubech dělají.

Předsezonní tisková konference SK Sigma Olomouc. V popředí vlevo figurína s novým dresem v mírně obměněném designu. U stolu zleva sportovní manažer Ladislav Minář, trenér Václav Jílek, kapitán Radim Breite a tiskový mluvčí Jiří Fišara.

Před tým jste cíl nepostavil, je však cílem Sigmy mít zase plnější tribuny a pracovat s diváky? Můžete se inspirovat u Slavie se Spartou, jež zažívají fanouškovský boom?

Říká se, že čím lépe budeme hrát, tím více bude chodit lidí. Nemyslím si, že je to úplně pravda. I když je to asi smutné pro český fotbal, pořád jsme s návštěvností někde v půlce kolem osmého místa. Chtěli bychom, aby chodilo jednou tolik lidí. Nejen u nás. Jablonec, Boleslav nebo Liberec jsou návštěvami ještě někde jinde. Musí se do vymýšlení projektů pro fanoušky investovat, ale naše možnosti se nedají srovnat třeba s Baníkem. Vím, kolik do toho dává Vašek Brabec. Je to o financích.

Jiří Fišara, tiskový mluvčí Sigmy, doplní: Rozhodně se chceme inspirovat pražskými S. Ty světy jsou trošičku odlišné, fanouškovská základna je jiná, ale je spousta věcí, které se dají přenést. Začínáme s různými projekty. Na konci sezony jsme dělali speciální besedu pro permanentkáře, měla velký úspěch. Pracujeme i na tom, abychom rozšířili náš tým a akcí pro fanoušky bylo víc. Vedení to chápe a také v tomto segmentu máme možnosti se zlepšovat.