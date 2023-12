Rok trampot s brankáři. Sigma je v lize pátá a před jarem hladová

Doma podlehli Plzni na závěr roku 1:3. Zápas připomenul měsíc staré utkání v českém poháru nejen stejným výsledkem, ale i průběhem. Sigma rychle vedla, tentokrát po pasu kapitána Radima Breiteho obstřelil brankáře Staňka zblízka středopolař Denis Ventúra a připsal si první gól v ročníku.

Leč prakticky z rozehrávky navázal na dvě pohárové trefy Olomouci rychlý záložník Šulc, jehož uvolnil Jirka. „Trestuhodné, reakce obranné trojky nebyla dobrá,“ zlobil se Jílek. „Tam se to lámalo,“ sklopil hlavu Breite.

Rozhodující moment však nastal těsně před odchodem do kabin. Plzeňský Sýkora se po standardní situaci dostal na vápně k odraženému míči, sražená rána dohopsala až na malé vápno, kde brankář Tomáš Digaňa osudově zaváhal, reagoval na pohyb Dweha místo toho, aby si míč v klidu sebral, a liberijský stoper korunoval dobrý výkon laciným gólem.

Olomouc může sarkasticky končící rok 2023 nazvat rokem trampot brankářů. Opakované chyby odstavily jedničku Macíka, šanci za pačesy nechytili na delší dobu ani mladíci Trefil se Stoppenem a kiksům se nevyhnul také nedůrazný Digaňa.

Fanoušci fotbalové Sigmy Olomouc

Nebude si Jílek přát pod stromeček rukavice pro nového brankáře?

„Každý z našich brankářů má kvalitu, kterou už prokázal. Nebudu předjímat, jestli budeme chtít do branky posílit. Musíme se ale o tom bavit,“ připustil. „Stálo nás to už víc bodů. A chyba Digani? Stejná jako když Breite nepromění čistou šanci. Nevyčítal jsem mu nic. Utrhnout hlavu nepomůže.“ Breite byl nejblíže k vyrovnání. Jenže v 76. minutě zblízka kolenem Staňka na čáře nepřekonal. „To měl být gól,“ věděl. „Měli jsme na noze vyrovnání,“ hlesl Jílek.

Třicet bodů těsně nevyšlo. Zůstane Zmrzlý?

Zatímco Digaňa jako by se bál vletět do Dweha, plzeňský gólman Staněk si v ochranné přilbě jistě chodil pro vysoké balony a dokázal vyškrábnout i dvě dělovky aktivního Zorvana. „Vyřešil tři situace, šancí jsme měli víc,“ počítal Jílek. „Strategie fungovala, ale udělali jsme hloupé chyby.“ Olomouc hlavně v první půli ukazovala kombinační zdatnost, postupný útok na pár přihrávek vyšel dvakrát téměř dokonale.

Stoper Filip Novák levačkou posílal riskantní spouštěcí přihrávky mezi soupeře, Zorvan s Ventúrou hráli hned dopředu a jen kvůli nešikovnosti Ondřeje Zmrzlého, který si zpracoval míč rukou, mu nebyl uznán gól na 2:1. Mimochodem, zrovna odchovanec Zmrzlý patří k největším podzimním pozitivům Olomouce; tři góly dal, na pět přihrál, to jsou parádní čísla, kterých si museli všimnout i na lepších adresách.

Podzim Sigmy v číslech 8 výher z osmnácti zápasů, 4 remízy a 6 porážek = páté místo v tabulce. 0 bodů se silnou trojkou. Sigma padla se Spartou, Slavií a třikrát s Plzní.

„Nemám informaci, že by byla na někoho nabídka. Zmrzlý ale udělal obrovský pokrok, může to být jeden z cílů klubů nahoře. Má pro to věk, zkušenost, skvělý podzim a čísla. Patřil k nejlepším levým bekům v soutěži,“ pochválil Jílek.

A možné posílení týmu kromě brankářského postu?

„Na jednom až dvou postech.“ S podzimem může být na Hané spokojenost, i když...

„Chtěli jsme si sáhnout na třicet bodů, odložený je zápas v Teplicích, takže bychom to možná splnili. Sekvence domácích ztrát mě mrzí a dva body se Zlínem chybí hodně. Ale máme kvalitu se rvát o šestku. Cílili jsme ovšem na těsnější závěs za třetím místem,“ připustil Jílek. I v neděli Sigma za vyrovnáním šturmovala až do konce.

Už bez stopera Nováka, kterému roztrhl ret ve vzdušném souboji Jirka tak, že o poločase jel rovnou do nemocnice pro osm stehů.

Emoce ze soupeřů stříkaly, neboť sudí Zaoral nastavil zvláštní metr.

„Pil mi krev od začátku,“ ulevil si plzeňský trenérský matador Miroslav Koubek, jenž se neudržel a vletěl na hřiště.

Sampson Dweh z Plzně uniká Janu Fortelnému z Olomouce.

Uklidnil ho až gól Vydry do prázdné branky, když se o vyrovnání pokoušel i nešťastník Digaňa.

Blízko vyloučení byl také buldok Breite, po žlutém faulu na Traorého ještě Zaoralovi teatrálně zatleskal. „To byla má chyba, naštěstí jsem další žlutou nedostal. Emoce v tom byly velké. Moc mě mrzí, že nemáme ani bod. Sahali jsme po něm, nehráli jsme špatně,“ dodal.

„Mužstvo je hladové a věřím, že to v jarní části ještě ukáže,“ uzavřel Jílek sigmácký podzim.