Reprezentace? Nikdo se mnou nejednal, hlásil plzeňský kouč Koubek

I přes dobrý finiš podzimu je ztráta na vedoucí pražské „S“ velká. Berete to tak, že jaro bude jen bojem o třetí příčku?

Nikdy jsme neříkali, že hrajeme o titul. Víme, jak je to silové pole rozložené, víme, kdo tady momentálně vládne v českém fotbale. Takže si velmi ceníme třetího místa.

Mohlo být lépe?

Pošilhávali jsme po pražských S, ale kontakt jsme ztratili dvěma domácími porážkami s Karvinou a Slováckem. Byla to taková vlna, kdy jsme měli útlum, i vlivem náročného programu a evropského poháru. Ty zápasy se daly zvládnout, ale nezvládly. Tam jsme nabrali ztrátu šesti bodů, které nám nyní chybí. Ale cením si, že poslední tři ligová utkání jsme zabrali a udělali v nich devět bodů. Se Slováckem jsme se na třetím místě trošku osamostatnili a to je velmi dobrá výchozí pozice pro jaro. Dohonili jsme ty ztráty.

V Konferenční lize jste naopak přepisovali rekordy, tam vládne spokojenost?

Naše vystoupení v pohárové Evropě je velice pozitivní, to se nemůže hodnotit jinak. Je to malý zázrak, velice si toho vážíme, mužstvu patří velký kompliment. Pomohli jsme sami sobě i českému fotbalu.

Je pro vás potěšující, že po čtvrteční výhře nad Astanou jste ještě našly síly i na poslední ligový duel roku?

Sehráli jsme velice těžké utkání proti připravenému soupeři. Olomouc se na nás mohla chystat dva týdny a bylo to vidět. Sigma hrála dobře, o to víc si cením vítězství a výkonu našich hráčů, kteří tři body museli vybojovat. Domácí měli vysokou kvalitu, podržela nás obrana a ve druhé půli také brankář Staněk. Do poslední chvíle se hrálo o remízu, zpečetili jsme to až třetím gólem do opuštěné branky.

Sampson Dweh z Plzně uniká Janu Fortelnému z Olomouce.

Byla klíčová 76. minuta, kdy brankář Staněk udržel vedení 2:1 po střele Zorvana a následné tutovce Breiteho?

Dostali jsme se pod tlak, přece jen už jsme jeli z posledních zbytků sil. Já tomu říkám psychologie zápasu. Olomouc byla v té chvíli lepší, prostřídala, šturmovala, hrála vabank. Zatímco soupeř honí výsledek, vy chcete hru kontrolovat. Ale i tak se dostanete pod tlak. Pro nás bylo důležité vyrovnání v první půli na 1:1 bezprostředně po inkasované brance. Okamžitě jsme se vrátili do hry, to byl hodně důležitý moment, který nám pomohl. Pak nám vyšla standardka a ten závěr jste viděli. Domácí byli nebezpeční, bylo tam hodně centrů. Asi jsme byli šťastnější.

V jednu chvíli jste rozčíleně vběhl až do hřiště. Co se stalo?

Už ani nevím. Ale rozhodčí mně pil krev od začátku. Asi to byl moment, kdy jsem tam neviděl žádný faul, ale písklo se. A dostanete se kvůli tomu pod tlak. V závěru byl zase faul na našeho hráče v rohu, místo toho přišel protiútok a ještě má Sigma roh. To jsou věci, které vám to srdíčko rozbuší trochu rychleji a jsem vzteklý. Ale to k tomu patří.

Poprvé jste střídal až v 74. minutě. Tolik jste věřil základní sestavě?

Když vidím, že věci fungují, neviděl jsem důvod do toho sahat. Nevadí, že jste pod tlakem. Takový je fotbal a i největší světové značky to v evropských pohárech poznávají. Víte, že na hřišti jsou lidé, o kterých víte, že se i pod tlakem zachovají zkušeně, rutinérsky. Věříte jim a nechcete to za každou cenu rozbít. Až v závěru jsme do toho sáhli.

Plzeňský Cadu a olomoucký Ondřej Zmrzlý v souboji o míč.

Nenastoupil zraněný útočník Chorý, bývalý hráč Olomouce. Nezvažovali jste, zda by s obličejovou maskou mohl jít do hry?

S maskou by možná mohl nastoupit. Ale nechtěli jsme riskovat, aby mu chutnal kapr a bramborový salát. (úsměv)

Jaký třes v kádru přes zimu očekáváte? Mluví se o tom, že gólman Staněk může odejít do Slavie, o zraněného útočníka Durosinmiho má zájem bundesligový Frankfurt.

Mluví se... Už v týdnu jsem řekl, že v této fázi sezony se ukázalo, že není třeba bláznit. Každý bojovník, který šel do hry, ukázal kvalitu. Hráči, kteří jsou v Plzni, potvrzují svoji výkonnost. Ano, oživení kádru se vždycky hodí, ale není třeba radikálních změn. To je můj názor.

Vaše jméno se objevuje i ve spojení s novým trenérem národního týmu. Vnímáte tyto úvahy?

Nikdo se mnou nejednal, nic takového není na stole. Opravdu. Samozřejmě čtu, přečtu si i své jméno, ale to je všechno. Nepočítám s tím.